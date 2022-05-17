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馬力波守軍苦戰80多天　家屬籲土耳其、中國出手助撤離

▲▼ 馬力波（Mariupol）圍城戰。（圖／路透）

▲烏克蘭馬力波（Mariupol）被圍城數月，如今烏軍僅剩下最後一個駐守據點「亞速鋼鐵廠」。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電

烏克蘭馬力波遭俄軍圍困逾80天，守軍家屬今天在土耳其開記者會，呼籲土國總統艾爾段及中國國家主席習近平協助當地民兵撤離，「我們把最後的希望寄託在土耳其及中國」。

烏克蘭東南部港市馬力波（Mariupol）經歷俄烏衝突最激烈的戰事，據信數以千計平民遇害，目前只有亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍為烏軍控制。

4位馬力波守軍家屬今天在土耳其伊斯坦堡召開記者會，除了講述亞速鋼鐵廠缺食糧及醫療物資外，也向土耳其、中國領袖喊話，盼他們出手提供人道援助，協助守軍及百姓撤出。

一位守軍的母親克拉夫佐娃（Natalia Kravtsova）坦言，自己無法看烏俄戰爭影像，深怕在這些可怖的畫面中看見兒子身影。「我兒子其實不常寫信給我，就算來信也很簡短，只說『嗨，媽媽，一切都很好』，守軍在極度恐懼下生活及戰鬥。」

她說，軍人必須履行義務，但對方使用的是國際公約禁用的彈藥，守軍卻沒有醫療資源，「80天過去了，80天來，我每天都像死過一回」，希望孩子終能平安回家。

「儘快將親人擁入懷，是我們的權利」，烏克蘭海軍陸戰隊第36旅成員的妻子波伊科（Olga Boiko）說，將傾全力拯救所愛的親人，「我們把最後的希望寄託在土耳其及中國，請救救我們的孩子」。札瑞茨卡（Natalia Zarytska）與丈夫4月在烽火中結婚，她強忍淚水說，其他人及機構已無法發揮作用，因此她呼籲艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及習近平伸援。

▲▼親俄軍隊開著坦克車，駛入馬力波市區。（圖／路透社）

▲親俄軍隊開著坦克車，駛入馬力波市區。（圖／路透）

邊境防衛隊隊員妻子柯若（Olha Kerod）則質疑戰爭的意義，「為什麼要打這場戰爭，我們的孩子為什麼這麼年輕就犧牲呢？」亞速鋼鐵廠缺水及食物，更急需醫療用品。土耳其是守軍最後的希望，請出面救人。

為烏克蘭奪下2004年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍的歌手魯斯蘭娜（Ruslana）也出席記者會聲援守軍家屬。她說，在14日的歐洲歌唱大賽上，觀眾唱歌鼓掌，「隔天火箭就朝我們家射來」。在座各位聽到的是來自靈魂的呼喚，請艾爾段結合國際各方努力，協助民兵撤離馬力波。

經過多日等待，俄軍終於同意放行，一群載著馬力波難民的車隊14日抵達由烏克蘭控制的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。馬力波市長幕僚說，車隊數量在500輛到1000輛之間，這是自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，馬力波最大規模的單一撤離行動。

烏克蘭及西方國家多次敦促中國譴責俄羅斯入侵。美國政府表示，若北京對莫斯科提供軍事或經濟援助，將承擔後果。中國則持續維持「中立」，迄今未指責俄國。

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