醫師夫約小三壞壞　正宮「門外聽聲」強拍裸照！結局更慘

記者黃翊婷／綜合報導

余姓醫師娘懷疑鄒姓丈夫外遇，去年1月委託3名徵信社人員協助捉姦，果然在彰化一間摩鐵抓包丈夫與馮姓女子幽會，她自扮柯南租下旁邊兩間房，等到丈夫所在的610號房車庫大門打開之際，再尾隨進入，並埋伏於房外等待時機，聽到喘息聲後再衝進去拍下裸照，雖然成功取得鐵證，卻也因此吃上官司，被彰化地院依侵入住宅罪、強制罪判處拘役50日。

▲余女懷疑丈夫有婚外情，自扮柯南與徵信社一起捉姦，果然發現丈夫與馮女相約去摩鐵幽會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，余女自稱研究所畢業，有內科專科護理師證照，與鄒姓醫師結婚後育有2名小孩，曾擔任護理師工作，家中經濟主要由她負擔，除了生活開銷之外，每個月還要支付房貸和母親的生活費，然而，丈夫卻沒有體諒她的辛苦，還和馮姓女子搞婚外情。

為了蒐集丈夫婚外情的證據，余女去年1月間委託徵信社蕭姓、陳姓、卡姓3名人員進行調查，得知丈夫在同年1月25日晚間7時許進入彰化某摩鐵610號房留宿後，火速南下捉姦，並將610號房對面、旁邊的108、609號房租下，一行人待在108號房前等待610號車庫大門打開，過沒多久，馮女果然現身，他們便趁著車庫大門開啟之際，尾隨馮女進入房內，並躲在3樓房間外面等候適當時機。

接著，一行人聽到房內疑似有喘息聲，認為蒐證時機已經成熟，於是由余女帶頭破門而入，強行取走床上的浴巾交給陳男保管，卡男則使用手機站在房間門口錄影，蕭男負責把守出入口，以免2人逃脫。鄒男赤身裸體的模樣被拍下，還被以脅迫方式困在房內，他認為上述行為妨害到自己與馮女在房內活動以及使用房間設備休息的權利，因此對妻子和3名徵信社人員提出告訴。

余女離婚官司還沒打完，就因為捉姦行動挨告。彰化地院法官認為，余女等人強行侵入住宅，還搶奪浴巾，並持續對鄒、馮2人拍照錄影，甚至利用人數優勢把守房間出入口，確實侵害2人使用房間休息的權利，涉犯侵入住宅罪及強制罪，最後判余女拘役50日，得易科罰金5萬元。

另外，蕭姓、陳姓、卡姓3名徵信社人員也被依侵入住宅罪及強制罪分別判處拘役50日、40日、30日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。