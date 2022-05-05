當兵性侵被關16年！騙援交少女「試車」　二寶爸下場曝

▲少女被二寶爸騙性交得逞。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名吳姓男子(40)曾在當兵期間犯下性侵案才被關16年出獄，於2年前透過交友軟體，得知一名17歲少女休學想要賺錢，便佯稱可幫助介紹援交等工作，但介紹客人前，自己要先面試做愛（俗稱「試車」），吳男性交得逞後，少女驚覺受騙報警提告，彰化地院審結，吳男犯詐欺得利罪，累犯，處有期徒刑6月。

判決書內容指出，吳男為滿足個人性慾，基於意圖為自己不法利益詐欺犯意，於2020年12月30日，利用行動電話交友軟體LEMO以暱稱「玩玩」與這名17歲少女攀談，得知少女無工作經濟來源，即佯稱：可幫助介紹援交等工作，但介紹客人前，自己要先面試做愛（俗稱「試車」）。

隔天（31日）11時許，2人約在彰化縣芳苑鄉某間國小旁，由吳男開車搭載上車，吳先要求少女對他口交，再性侵得逞，而不法取得性服務，事後並沒有幫忙介紹工作，少女發覺受騙，報芳苑警方提告。

由於吳男與少女均已將該APP軟體及其內之資料自手機中刪除，亦無留存當時之對話紀錄或相關資料，吳男於警詢、偵訊、準備程序及審理時均一致供稱：不知道少女幾歲，她在LEMO上寫20幾歲，看到本人也覺得應該有20歲。他與少女見面的前一天有說過要「試車」，意思就是說他要先做愛，而且不用付出任何代價，所以他沒有跟少女講到價碼。

法官調查，少女案發時已滿17歲，已辦理休學，單從其體型、容貌或外觀上顯難判斷是否為未成年人，無從依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重其刑，認吳男所為係犯成年人故意對少年犯詐欺得利罪。

吳男前因妨害性自主等案件，經軍事法院判處應執行有期徒刑17年10月確定，復經減刑為有期徒刑16年2月，2017年5月14日執行完畢，法官審酌，吳男已婚育有2子，竟對少女施以詐術，獲取無償享受性服務，破壞社會善良風俗，又未與少女達成和解，量處如上其刑。