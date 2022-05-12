不滿鄰居半夜用水聲音過大　男怒關水錶挨告！判無罪理由曝

▲桃園一名唐姓男子因不滿鄰居半夜和清晨用水聲音過大，怒關鄰居水錶挨告強制罪，不過法官卻判唐男無罪。（圖／示意圖，與本案無關／PAKUTASO）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名唐姓男子因不滿樓上鄰居半夜和清晨用水發出聲音過大，竟在去年7月怒將鄰居水錶關閉，導致鄰居家中無水可用，遭鄰居怒告強制罪。不過桃園地院審理後，認為唐男關水錶時鄰居不在家，並無在現場感受唐男的「斷水」行為，認為唐男未構成強制罪，判唐無罪。

唐男應訊時，坦承確實有徒手關閉鄰居家水錶一事，但否認有強制之犯行，辯稱他沒有強迫鄰居一家無法用水，鄰居一家如要用水，只要再前往頂樓開啟水錶就有水可用。

不過桃園地院勘查後指出，唐男關鄰居水錶時，鄰居並沒有在家，是住處移工跟他說水錶遭人關閉才得知上情，因此認為既然鄰居當時並未在場，自然無從感受到唐男的「斷水」作為，未構成強暴事由。

法官指出，儘管檢方上訴時表示，唐男關水錶的行為為強暴行為，妨害鄰居使用自來水之權利，更直接拿走鄰居家的機車鑰匙，並有架設鐵鍊，因而延誤他人送醫等情形，不過上述行為均是鄰居有明確在場之情形，但就本件事件來看，鄰居當時並未在場，因此認定唐男關水錶行為並沒有直接或間接影響到鄰居，判其無罪。全案仍可上訴。