快訊／立院通過「教召滿5次發獎金」　加碼就醫、購物、住宿優惠

▲海軍陸戰隊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會今通過《後備軍人召集優待條例》修正案，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。同時，在解召1年內，國軍醫療院所就醫免收掛號費，並享有國軍福利站購物或是國軍英雄館住宿優惠。

根據三讀條文，第4條第1項為「後備軍人志願參加教育召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，自第5次起，每次完成訓練後，應由召訓機關或部隊發給召集獎金」。

在優惠部分，第5條規定，解召日起算1年內，持健保卡及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。同時，第6條規定，解召日起算1年內，赴國軍醫療院所就醫免收掛號費，並享有國軍福利站購物或是國軍英雄館入住優惠。

此外，第8條第1項為「機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工依前條規定請假期間之薪資，得就該薪資金額之150%，自申報當年度所得稅之所得額中減除。但該薪資金額已使用其他法律規定之租稅優惠者，不適用之」，第3項為「第一項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限」。

三讀條文也明定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。