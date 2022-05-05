教召快篩陽被丟包車站吹冷風　教準部：未周之處會再精進

▲ 國防部教召。（非當事人圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情快速升溫，單日確診數連日創新高。針對有教召員因快篩陽而遭趕出軍營，且得自己打給1922搭防疫計程車回台北，但打了一小時都忙線中，只能在車站吹風，陸軍教準部發言人謝子偉上校4日回應，若有未周之處，教準部會再精進作法，單位也已向召員說明原委，將持續關懷問候。

有網友在PTT轉述好友4月30日到新竹教召，但3日快篩陽後，當晚被軍營趕出去，還被要求自行打1922搭防疫計程車回台北；但好友打了一小時的1922，電話都在忙線中，「他現在只能在車站吹風、咳嗽、流鼻涕，除了1922還有什麼管道能叫的到防疫計程車嗎？」

此事經媒體報導後，謝子偉4日回應，教準部所轄北測中心3位召員，3日向幹部反應身體不適，經醫護人員診視並實施快篩，結果呈現陽性，單位立即派遣救護車轉送至醫院實施核酸檢測（PCR)，同時依法辦理解召。

謝子偉指出，單位已特別囑咐，相關人員解召後應遵守中央防疫要求，不可搭乘大眾運輸交通工具，應搭乘防疫計程車或請家屬載送返家等候PCR結果。

謝子偉也說，在確保召員身體健康及周延防疫考量下，單位對人員提前解召及應變機制啟動均有完備的標準作業程序，惟執行過程中若有未周之處，本部會再精進作法。本中心已向同梯次召員說明事件原委，並進行營區消毒；對於在訓期間因防疫而提前解召人員，中心亦將持續關懷問候。