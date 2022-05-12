Paxlovid效果佳「交互作用多」　陳時中：下週擴大莫納皮拉韋配發

記者嚴云岑／台北報導

快篩陽性等同確診今（12）日上路，指揮中心明起另開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診及領藥。指揮官陳時中公布口服藥物使用情形，昨日共使用930份，輝瑞Paxlovid發出538份、默沙東莫納皮拉韋發出382份，現在輝瑞佈點很多，下週起會擴大莫納皮拉韋藥物發配，更方便民眾取藥。

開放親友代為領藥明上路，指揮中心表示，代領藥者須為非居家隔離者，可持確診者健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等，經依醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

陳時中表示，研究雖顯示Paxlovid效果較佳，但會與不少藥物產生交互反應，使用上干擾因素也比較多。莫納皮拉韋效果比較差，藥物交互反應比較少比較容易來使用。

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依據指揮中心公布資料，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件；莫拉皮拉韋則適用18歲以上。

Paxlovid是身體中一種酶(CYP3A)的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度，依照用藥說明書載明，該藥與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑等，健保署已主動在雲端藥歷增設提醒，呼籲醫師開立時時須注意藥物血中濃度。