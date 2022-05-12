空姐「飛機上自拍不雅照」遭解僱！手寫11字怒喊不服　委屈曝近況





▲南方航空一名空姐起飛前，脫衣服自拍發朋友圈被解僱。（示意圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一郭姓女子曾是南方航空公司的一名空姐，3年前，因在飛機洗手間內穿著內衣自拍，嗨喊「胸型升級」並發至朋友圈，遭公司解僱。後郭女不服，向法院起訴。今年2月，法院判決南方航空公司解除勞動合同的行為合法。對此，郭女現身回應，自拍的行為係幫朋友宣傳，並無營利。對於判決結果，已經向廣東高院申請再審。

據《九派新聞》報導，郭女近日現身回應稱，自己在南方航空公司工作15年，表現優秀，事發時她任乘務長。自拍的行為係幫朋友宣傳，並無營利。且此案2019年至今已經過勞動仲裁、一審、二審，前兩次均確認公司解除勞動合同違法，「我不理解，為什麼現在結果變了……，沒有人知道我經歷了什麼，真的很無助。」

判決書顯示，郭女於2005年入職南方航空公司，工作崗位為乘務員，2019年10月12日，她值勤的航班出現短暫延誤。航班限流等待期間，她發了一條朋友圈，圖片係自己在飛機上的洗手間穿內衣的自拍。文案稱，「飛機延誤了，我立刻來洗手間試試新品：裸感。體驗感：真的跟沒穿一樣，超級無敵舒服。這麼長時間一直穿的是**內衣，所以，我的胸型也升杯了……。」



她回憶，「發出後沒多久我就清理了，沒想到被人截圖舉報。」2019年11月28日，南方航空公司向其發出《解除勞動合同通知書》。郭女自稱，當時所有旅客未登機，在休息期間，她為了感謝朋友贈送內衣，便在飛機上的洗手間內自拍，沒達到解除勞動合同的嚴重程度。

▲空姐手寫11字回應。（圖／翻攝自九牌新聞）



2020年，廣州市勞動人事爭議仲裁委員會和廣州市白雲區法院，先後經過審理後均認為，南方航空公司據此解除勞動合同係過度行使內部管理權，屬違法。



之後，南方航空公司向廣州市中級人民法院提起上訴。廣州中院最後判定，南方航空公司作為負責人民群眾出行安全的特殊企業，對影響飛行安全的行為持「零容忍」的態度具有合理性。郭女作為有15年工齡的乘務長，更加應當認識到在朋友圈發布不雅照片對南方航空公司形象、航空安全聲譽、對公序良俗造成的負面影響。



法院判決書提到，「故南方航空公司認為郭某在值勤期內發布自拍不雅照的行為構成嚴重違反規章制度具有合理性，其據此解除勞動關係，是南方航空公司依法行使管理權的體現，應認定為合法解除。」



對於最後的判決結果，郭女稱「不理解」，「已經向廣東高院申請再審，省高院已經受理，具體的開庭時間還沒有定，我的律師團隊在有序推進了。」



郭女坦言，「我熱愛空乘職業，享受每一次把旅客安全送達時他們對自己的認可，15年來都是全勤，沒有遲到或者漏飛，我願意終身從事飛行工作。現在非常迷茫，還沒有找新的工作。朋友也因為這個事情感到內疚吧，後面我們很少聯絡。」



她稱，「我也看到網上一些輿論對空乘群體很不友好，也看到有人搜索出我的名字，還有人為了博流量亂放一些空姐穿制服的照片。我接觸這樣的訊息之後，已經連續幾日失眠，我很心寒，不知道自己做錯了什麼值得別人用這麼嚴厲且誇張的手段來評判。」