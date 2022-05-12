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「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友快篩陽，沒預約赴採檢站PCR，噴了4500元。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（12）日起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者快篩陽性，不需PCR，經醫事人員遠距視訊確認即認定確診。不過有一名男網友透露，帶著快篩陽性檢體去採檢站，發現沒預約的話，PCR自費要4500元，但近兩天預約已滿，最後原PO只能自費採檢，因此讓他感慨「『超前部署』都是一場空！」

一名男網友在PTT表示，11日晚上快篩陽性，而家人告知，帶著快篩檢體去醫院做PCR就免篩檢費，因此原PO便衝去採檢站，殊不知現場醫護告知，「沒有網路預約的人，通通需要自費採檢！」

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原PO看了PCR採檢費用分為兩種，「3500元（等24小時）、4500元（等12小時）」，若要看醫生拿藥治療，還有額外的費用。

原PO當下愣在原地，畢竟出門前才查雙北PCR網路預約的狀況，「兩天內根本都已經預約滿了」，但不想多跑一趟，於是最後仍花了4500元做採檢。而當時現場民眾得知要自費，有人的就乾脆回家，護理師也說明「在家待著吃藥就好。」

對此，原PO也附上健保快易通的陽性結果，並感嘆明明打了AAM三劑疫苗，「只是確診後，才發現上面說的『超前部署』都是一場空QQ！」

底下網友熱議「你知道的太晚了，確診之後就是孤兒」、「沒保單驗那個幹嘛，一切都是保單害的」、「自主應變吧」、「我前天下午快篩陽，預約昨天下午台大PCR，總共520元而已，結果晚上十點就收到了」、「自費本來是給像是出國需求的人用的，快篩陽做PCR本來就應該公費好嗎」、「叫網路預約多開一些名額吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

哪些醫療院所開放PCR？

除了原先合作之醫療院所，也新增190家診所加入，完整名單已公佈於疾管署網站，民眾前往合作院所前，請先以電話預約聯繫。也可透過疾管署全球資訊網，點選COVID-19防疫專區，找到臺灣社交距離APP及採檢地圖區塊後，點選COVID-19全國指定社區採檢院所直接查詢附近採檢站

指揮中心表示，一般民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或快篩陽性時，可就近前往PCR採檢。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

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