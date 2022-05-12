小鮮肉夜騎6小時誤闖快速道！全是大車嚇到了　見女警泛淚道謝

記者白珈陽／台中報導

桃園市一名20歲張姓男子因心情不佳，10日晚間8時許騎車南下散心，約6個小時過後，行經台中不慎騎上西濱快速道路，由於四周砂石車、貨櫃車等大型車輛呼嘯而過，張男相當緊張，不知所措地將車停在路肩待援，警方獲報趕赴現場處理，張男見前來協助的女警，當場紅了眼眶，警方向張男了解原由後將他護送下匝道，結束這場驚魂記。

▲20歲張男騎車誤闖西濱快速道路，將車停放路肩待援。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市清水警分局表示，大秀派出所警員吳芓瑩、林宏穎，11日凌晨2時許獲報，稱台61線快速道路南下151.6公里處有機車誤闖，到場發現張姓男子將機車停在燈光昏暗的路肩，無助地坐在車上，見警方到場，張男哽咽表示他因不熟路況，誤闖西濱快速道路，卻不知道如何下匝道。

張男向警方表示，他因心情不佳，10日晚間8時許從桃園騎車沿台3線南下散心，途中不熟路況才誤闖快速道路，由於深夜的西濱快速道路仍有大型車輛疾駛而過，使他不敢繼續往前騎，只好停駛於路肩。ˋ

▲張男見前來幫忙的員警，不禁紅了眼眶。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方了解原因後，先安撫張男情緒，接著駕駛巡邏車，護送張男南下約2公里處的梧棲匝道下平面道路，化解危機，張男十分感謝警方的幫助。

台中市清水警分局大秀所長何易軒呼籲，民眾駕車應隨時注意標誌、標線指示行駛，才不會釀成意外。何易瑄說，騎士將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處3000元至6000元罰鍰，呼籲駕駛人應謹慎行車確保自己及其他用路人的安全。

