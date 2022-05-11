國際護師節前夕　新生醫專新生加冠象徵薪火相傳

▲專門培訓護理人員的新生醫專在國際護師節前舉辦加冠儀式，由師長為新生加冠，象徵薪火相傳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年5月12日是國際護師節，新生醫專今天提前為即將轉赴醫療機構實習的護生進行加冠與傳光典禮，鑒於疫情肆虐，校方特別為護生別上玫瑰，藉著玫瑰花語「愛」鼓勵護生勇敢面對疫情，並與學長姐心繫共同守護國人健康。儀式由校長駱俊宏點燃燭光後，依次遞給師長與護生象徵薪火相傳，其中還有一批男護士與傳統女護士一同宣示「忠貞職守、提高專業…」。

▲新生醫專今天舉辦加冠儀式，新生加冠後比出愛心，希望勇於面對挑戰疫情，守護國人健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

已創校邁入51週年的新生醫專，目前是全國數一數二規模，近年招生屢創佳績逾九成，護理師證照通過率也都在九成上下，畢業校友在全台各醫療場域服務廣深獲各界好評。

今天上午舉行的加冠與傳光典禮，校長駱俊宏表示，即將實習的同學戴上護士帽、別上臂章就是肯定，希望給同學們信心勇氣，努力學習成為優秀護理師，面對未來神聖工作，秉持校訓「博愛」服務社會大眾。目前受疫情影響，學校未邀請家長觀禮或學長姐為學妹加冠，主場由16個班級派代表出席，其他同學則在教室同步收看視訊。

▲新生醫專今天舉辦加冠儀式，男女準護理師代表宣示「忠貞職守、提高專業」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新生醫專今年培育「男」丁格爾人數眾多，新生780位護生加冠典禮中有86位男護士，比例則超過11%。其中黃俊智同學因出生時即被診斷患有「先天性複雜性心臟病」，曾發生過休克被急救經驗，長大後毅然投入護理師行列，比他人多一分堅定與動機。此外，家中排行老二的黃政惠同學，哥哥與弟弟都讀夜校以半工半讀方式完成學業，家中收入雖不穩定，他告訴自己畢業後一定要考取護理師證照，只有穩定收入才能分擔父母負荷，黃品學兼優，屢獲獎助學金，已經幫忙父母減輕不少經濟負擔。

▲新生醫專今天舉辦加冠儀式，準男護理師多達86人，未來將是國內醫療體系的護理尖兵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

來自原住民部落的高蘭，曾就讀新竹某國立高中，因常看到部落親友，因健康不佳失去寶貴生命，重考後就讀新生醫專「原住民」護理專班，曾痛失親友才堅持信念，立定志向考取護理師，他日畢業後能返回原鄉服務部落。

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