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「確診才知道沒人愛我」男友連1支快篩都不願給　她隔離10天看清

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲她確診後，男友和家人都未給予關心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者崔子柔／綜合報導

藥局門口每日可見民眾排隊，搶買公費快篩試劑，因為一劑難求的情況，不少人因此和親友撕破臉，一名確診的女網友則表示，她男友有很多快篩試劑，她在隔離第10天想再驗一次，男友卻要她自己下樓買，「大家應該都知道不好買…」。

原PO昨（11）日在Dcard發文表示，她男友在她居家治療期間從沒關心過她身體狀況，也沒問過她東西夠不夠吃，但當她終於熬過10天，第一個想見的人還是男友，於是詢問男友身上有沒有快篩，她想再驗一次確認是否為陰性。

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「他跟我說他有快篩，我也知道他公司有很多快篩，結果他叫我自己去樓下買」，原PO提到，她明白男友沒有義務替她送快篩，但大家應該都知道不好買到，她願意花錢跟男友買，男友卻連放在門口的意願都沒有，「確診才知道沒人愛我，連我家人都沒關心過我…」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到原PO情況後，紛紛留言安慰「姐妹，有沒有考慮分手？既然他不關心你，找個會關心得來？」、「我朋友跟確診者有接觸我都替她捏把冷汗成天問她有沒有症狀了，何況妳是已經確診的人，不需要為了不值得的人浪費自己的時間」、「因為疫情看清男友也好，省得浪費你的時間」、「先照顧好自己，很多時候都是要遇到一些事情才會看清一個人」、「妳應該要感謝疫情讓妳看清男友，不然還要等到步入婚姻生了小孩再來哭嗎」。

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