國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園國小學童接受疫苗接種狀況，與等待接種學童閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升學童皆種覆蓋率，桃市府自5月2日起開始安排學童接受莫德納疫苗接種，市長鄭文燦12日視察桃園國小接種狀況，鄭文燦表示，6至11歲莫德納兒童疫苗接種持續進行中，全市約有13萬1千名學童符合接種資格，其中有35%同意接種，加上部分是到診所接種，預估全市兒童疫苗覆蓋率可達四成，5月下旬BNT疫苗到位後，會再安排另一輪校園接種。

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▲桃園市桃園國小學童今天接受疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午前往桃園國小視察學童接種疫苗狀況，他指出，5月2日起全市共計有195所國小展開到校疫苗接種，桃市符合接種資格學童約13萬1千多人，到校施打率約35%，目前政策是打完疫苗後，若出現不適者可請一至三天疫苗假，家長可請防疫照顧假。

此外，6至11歲學童陸續接種，預定6月初全市195所國小都會完成接種工作，至於12歲兒童因劑量不同，會安排在最後施打。

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園國小學童接受疫苗後表示，預估全市學童疫苗接種覆蓋率可達四成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於教育部提出「九宮格」防疫政策，鄭文燦認為，是以確診者2天內足跡，確診學生座位九宮格的同學需進行居隔，其他可請防疫假，目前各校都設有防疫專責小組，可以確診同學為核心進行活動疫調，考量班上學生不可能只坐在座位上，下課也會近接觸其他同學，因此要保留實際情況做決策，若需全班停課3天，則以遠距教學方式取代實體教學，這部份教育局授權給學校防疫專責小組視實際情況認定。

對於有家長仍考慮是否要讓孩子接種疫苗部分，桃園市小兒科醫師曹景雄解釋，就算讓孩子在家不出門，事實上大人每天進出，就可能帶病毒回家，仍有染疫風險。疫苗都是經過國家評估，一定是安全才拿出來打，國外包括英國、歐盟、澳洲、加拿大的學童都打莫德納疫苗，所以「不用懷疑，不安全我們不會讓小朋友打。」

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