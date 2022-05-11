無良保母涉虐1歲娃顱內出血　還超額收托15幼兒遭重罰20萬元

▲無良保母涉將1歲娃重虐顱內出血昏迷，還超額收托15幼兒遭重罰20萬元。（圖／爆廢公社二館提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名易姓男童疑遭夏姓保母虐待、顱內出血昏迷送醫，經社會局追查，夏姓保母雖然有保母人員技術士證，但沒有向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，甚至違法收托幼兒數多達15人，情節嚴重，還不配合調查，以個資為由不提供收托名單，社會局依兒少權法重罰20萬元，同時提起重大兒虐案件獨立告訴。

▲涉嫌虐童的夏姓保母被羈押，還對其他家長謊稱家人確診，短期不能收托。（圖／資料照片）



更誇張的是，夏姓保母因涉嫌重傷害罪遭收押禁見，還跟其他家長謊稱因家人感染新冠肺炎，所以短期內無法收托。社會局表示，社工訪談時，夏姓保母堅不吐實，以個資為由不提供收托名單，以致證據蒐集困難。

易姓男嬰被送醫時全身多處瘀青、顱內出血，院方研判顱內出血是外力造成，昏迷指數5至6分，易母也提到，孩子雖已拔除呼吸器，但擔心會有失明之虞。



社會局指出，家長說當初透過網路或友人介紹找到夏姓保母，收費便宜，送托時間彈性，但參觀環境時間都約在晚上或假日，平時接送在家門口或巷口，不會看到其他孩子，家長們都沒有發現異狀。



社會局說明，夏姓保母曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，她明知自己沒有取得登記，仍故意違法收托，且收托人數遠超過照顧比，違反兒少權法第82條第1項前段規定，社會局加重處罰20萬元罰鍰並公布姓名。另外，因易姓男童傷勢嚴重，社會局依兒少權法第112條提出獨立告訴；如虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，社會局依法裁處，絕不寬貸。