台中連兩天確診破3千　兒童疫苗今開打「3校僅33人接種」

▲台中兒童疫苗今開打，3校僅33人接種。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心公布今日新增確診本土個案逾5萬7000例，台中更是連兩天突破3000例，但疫情升溫，家長讓孩童接種兒童疫苗意願仍不高。台中市國小學生疫苗接種11日開打，衛生局安排的醫療院所上午到東勢中科國小、石角國小、太平東汴國小，到校為學生施打疫苗，但3所學校僅33名學生接種疫苗。

教育局表示，台中市235所公私立國小，意願書已經全數收回約15萬8482人，有意在校接種人數3萬6756人，佔23.19%，自行至醫療院所8448人，總計有意願施打比率為28.52%。

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教育局指出，市府衛生局已安排39組合約醫療院所，今日起至6月10日止，入校為學生進行莫德納疫苗第一劑接種作業，提升國小學童防護力。今天第一天，東勢區中科國小9位、石角國小7位、太平區東汴國小17位學生接種疫苗；市府消防局也加派人力及救護車輛於各分隊待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫，學校也會及時通知學生家長。

教育局說，這次中央安排國小學生施打疫苗是6至11歲， 學校如有滿12歲的學童，因其施打劑量為成人劑量，與6至11歲學童的兒童劑量不同，依照中央指引，學校及醫療院所以分流方式施打，確保學童接種劑量正確。至於幼兒園則由家長帶孩子前往醫療院所接種，教育局統計全市幼兒園有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23%。