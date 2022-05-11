　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情升溫，各大醫院、篩檢站出現排隊人龍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫，導致醫療量能吃緊，北市議員參選人詹為元11日指出，PCR每天大排長龍，醫院需要花更多的醫護人力來排解PCR的人龍，某種程度排擠了其他醫療量能。但又因為需要隔離通知書請假、請領保險、單純想知道是不是確診的民眾卡住，「政府應該跟保險業者討論替代方式認定理賠，以及與企業及學校研討請假認定的替代方案！」

各大醫院近期出現排隊人龍，對此，詹為元在臉書問到，「如果快篩陽性了，那還要去做PCR的原因是？」

1.拿到隔離通知單才有辦法請假

2.拿到隔離通知單才有辦法請領保險

3.單純想知道自己是不是真的確診

詹為元認為，只是覺得PCR每天大排長龍，醫院需要花更多的醫護人力來排解PCR的人龍，某種程度排擠了其他醫療量能。但好像又因為上述原因卡住了，變成一種惡性循環。

詹為元指出，政府應該跟保險業者討論替代方式認定理賠，以及與企業及學校研討請假認定的替代方案，不然這樣每個人都卡在做PCR的路上好像也不太對，更別提已經出現輕微症狀的確診者，「要拖著不舒服的身軀在大太陽下，在大雨中默默等待著，實在受罪。」

而「快篩陽即確診」5月12日上路之後，產險業者原堅持以醫師診斷書為主，和產險公會、金管會拉扯數日，才在昨日妥協，允諾數位證明代替診斷書，理事會上請產險業者考量可證明理賠效力的數位文件，讓民眾申請防疫險理賠金。

產險公會指出，慮及我國近日新冠肺炎疫情嚴峻、醫療量能負擔甚鉅，本會為減省醫療量能及社會成本之耗費，並兼顧投保民眾與確診病患之權益保障，避免對於中重症患者之就醫需求與醫療資源造成不利排擠，謹建議所屬會員公司於受理理賠申請時不限於固有之書面診斷證明，並請考量受理同一性質足資證明效力之數位證明文件，惟個別保險理賠案件之理賠審理，各會員公司仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

防疫假部分，勞動部8日也宣布放寬認定，勞工若染疫確診，除了在假日確診可委由他人代辦請假手續，在尚未收到確診隔離通知書時，也開放以「健保快易通APP」的PCR陽性檢測結果，作為請假證明，勞工可以截圖或列印資訊向雇主請假。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任「不怕黨紀處分」

應曉薇拋「台北市249萬人同時快篩」抓確診　柯文哲：沒有用

「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

退輔會駐美人員6月後進駐華府　馮世寬自曝身體因素無法親訪

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

急花184億元訂2.4億劑快篩　她揭政府「臨時抱佛腳」真相

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

快篩劑給不夠　北市啟動緊急採購：每周到貨6到10萬劑供居隔者用

被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任「不怕黨紀處分」

應曉薇拋「台北市249萬人同時快篩」抓確診　柯文哲：沒有用

「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

退輔會駐美人員6月後進駐華府　馮世寬自曝身體因素無法親訪

全台千座蔣介石銅像待處理　花敬群嘆：內政部壓力很大啦

陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

急花184億元訂2.4億劑快篩　她揭政府「臨時抱佛腳」真相

台股跌55點收在16006！　台積電上漲3元守住520元

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

快訊／黃珊珊傳快篩陽性！　急取消行程進行PCR

快訊／黃珊珊快篩陽首曝心聲　2週狂跑各大採檢站「我早有心理準備」

議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

快訊／柯文哲「快篩陰性」行程照常

柯文哲嗆中央：用網軍、名嘴治國遲早遭報應

雙北議會逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

黃珊珊自稱「發明車來速」又被打臉　韓國、高雄已有先例

被陳其邁收服！　藍議員跳船支持連任

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

急花184億元訂2.4億劑快篩　她揭政府「臨時抱佛腳」真相

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

快訊／柯文哲估下週疫情洪峰　侯友宜：新北全力迎戰

蔣萬安9個月兒也確診　 燒到38.5 「很擔心老大 」

更多熱門

相關新聞

清冠一號除了確診者可用！中醫師揭「6類人」更需要

清冠一號除了確診者可用！中醫師揭「6類人」更需要

台灣本土疫情嚴峻，衛福部日前也核准中醫界清冠一號公費使用，多數人認為只有「確診者」才能服用，但中醫師陳潮宗指出，若從事高風險工作的人員，也應該服用清冠一號「預防性投藥」，不僅能預防感染新冠肺炎，即使確診了，也可以減輕感染後的症狀。

主計長要借快篩！莊人祥：太太買到好幾個

主計長要借快篩！莊人祥：太太買到好幾個

美女律師「全身不對勁」　2症狀急快篩

美女律師「全身不對勁」　2症狀急快篩

妹子做快篩整根「被鼻孔吞噬」　網驚：高深莫測

妹子做快篩整根「被鼻孔吞噬」　網驚：高深莫測

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫

關鍵字：

詹為元PCR快篩新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面