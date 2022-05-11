「快篩陽為什麼要PCR？」　他點3狀況嘆：變成醫護人力惡性循環

▲疫情升溫，各大醫院、篩檢站出現排隊人龍。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫，導致醫療量能吃緊，北市議員參選人詹為元11日指出，PCR每天大排長龍，醫院需要花更多的醫護人力來排解PCR的人龍，某種程度排擠了其他醫療量能。但又因為需要隔離通知書請假、請領保險、單純想知道是不是確診的民眾卡住，「政府應該跟保險業者討論替代方式認定理賠，以及與企業及學校研討請假認定的替代方案！」

各大醫院近期出現排隊人龍，對此，詹為元在臉書問到，「如果快篩陽性了，那還要去做PCR的原因是？」

1.拿到隔離通知單才有辦法請假

2.拿到隔離通知單才有辦法請領保險

3.單純想知道自己是不是真的確診

詹為元認為，只是覺得PCR每天大排長龍，醫院需要花更多的醫護人力來排解PCR的人龍，某種程度排擠了其他醫療量能。但好像又因為上述原因卡住了，變成一種惡性循環。

詹為元指出，政府應該跟保險業者討論替代方式認定理賠，以及與企業及學校研討請假認定的替代方案，不然這樣每個人都卡在做PCR的路上好像也不太對，更別提已經出現輕微症狀的確診者，「要拖著不舒服的身軀在大太陽下，在大雨中默默等待著，實在受罪。」

而「快篩陽即確診」5月12日上路之後，產險業者原堅持以醫師診斷書為主，和產險公會、金管會拉扯數日，才在昨日妥協，允諾數位證明代替診斷書，理事會上請產險業者考量可證明理賠效力的數位文件，讓民眾申請防疫險理賠金。

產險公會指出，慮及我國近日新冠肺炎疫情嚴峻、醫療量能負擔甚鉅，本會為減省醫療量能及社會成本之耗費，並兼顧投保民眾與確診病患之權益保障，避免對於中重症患者之就醫需求與醫療資源造成不利排擠，謹建議所屬會員公司於受理理賠申請時不限於固有之書面診斷證明，並請考量受理同一性質足資證明效力之數位證明文件，惟個別保險理賠案件之理賠審理，各會員公司仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

防疫假部分，勞動部8日也宣布放寬認定，勞工若染疫確診，除了在假日確診可委由他人代辦請假手續，在尚未收到確診隔離通知書時，也開放以「健保快易通APP」的PCR陽性檢測結果，作為請假證明，勞工可以截圖或列印資訊向雇主請假。