急診現況曝光「確診住院人數＞專責病房床位數」！醫師揭最壞狀況

▲急診被快篩陽病患塞爆。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯透露，面對每天處理不完的病患，背後還藏了一個隱憂，醫院已出現「確診有住院需求的病人數已超過專責病房床位數」，而最壞狀況就是「需住院治療的病患越來越沒地方可去。」

醫師楊大緯趁今（11）日上班前，於臉書粉專《楊大緯 面對問題的急診醫師》道出「急診疫情現況」，他表示，今天龍潭下著雨，其實感到有些慶幸，或許能就此打消無症狀或輕症的民眾來急診PCR，下秒他不禁搖頭，「病患實在太多了，真的處理不完。」

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面對PCR病患塞爆急診室，醫院也不得已做出限號或停掛的措施，醫師楊大緯直言，看著現場民眾無法採檢而暴怒，尤其當眾臭罵醫護們與警衛時，「其實讓我們心很累，我們知道疫情當下大家都不好過...真的是沒有辦法，必須把醫療量能留給真正需要的人，請大家見諒。」

不過，最讓楊大緯擔憂的是，「確診有住院需求的病人數已超過專責病房床位數」的狀況，也就是說，需住院治療的病患越來越沒地方可去。

楊大緯實際舉例，如果安養院高齡長輩萬一有發燒與喘的症狀，且也快篩陽性，司機載著他到醫院，可能就會面臨沒專責病床，最後只能四處找醫院收治。對此，楊大緯透露，目前院方已規劃急診分出一些床位，讓確診且有住院需求的病患來暫留等床位。

看著疫情竄燒，楊大緯認為，「最終確診的病人會把醫院整個給占滿，也越來越沒有分流」，這是未來每間醫院都會面臨的問題。

最後，楊大緯只能再三呼籲，民眾若沒有緊急醫療需求，就盡量別往急診跑了，「讓我們專心照顧真正有需要治療的病患，拜託大家了！」

►本影片與文章由醫師楊大緯授權。