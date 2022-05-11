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逆勢加碼拼經濟　台中109年工廠固定資產投資全國第一

▲逆勢加碼拼經濟，台中109年工廠固定資產投資全國第一。（圖／市府提供）

▲逆勢加碼拼經濟，台中109年工廠固定資產投資全國第一。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

經濟部統計處公布最新「109年工廠校正及營運報告」，台中市工廠家數1萬8,977家、全年固定資產投資額2847億元，兩項指標再度蟬連全國第一，另外從業人數44.8萬人全國第二、全年總營收2兆1471億元全國第三，成績亮眼。台中市政府經濟發展局長張峯源表示，尤其疫情期間，台中工廠仍逆勢加碼投資，不僅固定資產投資額全國第一，研發經費投入也大幅成長近15%為全國第三，顯示企業看好台中長期發展。

張峯源分析，機械設備製造業、金屬製品製造業是109年疫情下仍保持兆元營收的行業之一，主要生產重鎮就位於台中，機械之母工具機產業9成位於大台中地區，金屬製品第二大手工具產業也有7成在台中，分工專業、產業群聚強，造就兩大製造業十年來產值穩定成長30%的台灣經濟奇蹟。台中企業眼光長遠，伴隨營收成長仍不斷提升成長動能，加碼設備、廠房等固定資產投資，更持續投入研發強化競爭力，108、109連續兩年新增固定資產投資金額都是全國之冠，109年研發經費甚至較108年增加超過81億元，年成長率近15%，高於整體製造業年增率11.7% ，正是台中產業競爭力歷久不衰關鍵。

觀察台中工廠10年來在固定資產及研發經費的投入，其中固定資產投資成長超過31%，研發經費足足翻漲2倍有餘。「機會是留給準備好的人！」張局長強調，台中製造業近年來積極研發升級，切入高附加價值、高技術含量產品，投入生產離岸風電鑄件、電動車零組件等，例如上銀集團滾珠螺桿掌握歐洲電動車大單、和大工業齒輪製造早在2008年切入電動車供應鏈，自然保有穏定獲利及長期競爭力。在疫情顛覆全球消費模式，終端市場疲弱重挫工廠營收之際，台中相關產業早已做足準備，一舉迎接「在家運動」風潮下的健身器材及單車龐大商機。

至於企業不斷加碼投資台中的關鍵，經發局指出，企業著眼長期發展，正因對台中投資環境有信心，才能不畏疫情持續升級軟硬體，十年來不斷加大加深固定資產及研發能量的提升，即使在最艱困的時期，市府仍堅持嚴密防疫、強化投資信心，力推市長盧秀燕「前店後廠自由港」富市三經濟政策，截至今年第一季，台中經濟指標已連續3季蟬聯8項全國冠軍，展現兼顧經濟與防疫決心。各項重大建設持續推進，為產業打造安心投資環境，未來市府將持續攜手產業，協助企業排除投資障礙，加速投資落地，帶動台中就業與地方蓬勃發展。

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