美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

▲美國國家情報總監海恩斯認為，中國仍想在軍力方面壯盛自己，以擊退美軍對拿下台灣的干預。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）10日表示，中國的優先選項是不必採取軍事行動就能和平接管台灣，但仍加強解放軍軍力，企圖讓軍力達到能夠武統台灣的程度，即便美軍介入也能夠在軍事上取勝。

CNN報導，海因斯10日在美國國會上表示，現在到2030年之間的台海威脅是緊急的，美方的觀察顯示中國正在努力整軍備戰，試圖讓軍力達到即使美方干預也能奪取台灣的程度，但海因斯不願進一步公布情報細節。

海因斯和國防情報局（DIA）局長貝里爾中將（Scott Berrier）都警告，美方尚不清楚中國國家主席習近平從俄烏戰爭中，看到西方國家對基輔當局的大力支援學到什麼教訓，也不清楚中國共產黨如何看待俄烏戰爭對侵台時程的影響。

相較於武統台灣，海茵斯和貝里爾指出美國認為中國更願意避免戰爭，以非武力方式奪取台灣，「我相信他們寧願採取和平的方式」。

貝里爾指出，台灣也在烏克蘭戰爭中學到一些重要的教訓，有助於台灣增強抵禦中國的能力。他說有美方能與台灣共同完成的部分，「我相信他們從烏克蘭戰爭中學到一些非常有趣的教訓，像是領導能力有多重要、小單位戰術有多重要、士官部隊的重要性，以及使用正確的武器系統進行真正有效的訓練，還有這些系統透過對的人操作，能夠達發揮出的能力。」

俄烏戰爭對台灣和中國而言，都有能夠學習到的教訓，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）表示，他一點也不認為俄烏戰爭讓習近平的侵台野心卻步，但他認為的確會影響到習近平對何時侵台以及如何侵台的打算。