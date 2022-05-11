美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

▲美軍第七艦隊軍艦10日通過台灣海峽。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國務院5日才修改台美雙邊關係簡報，刪除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語。美國海軍第七艦隊10日發布新聞稿，稱皇家港號導彈巡洋艦（提康德羅加級）10日依國際法，例行通過台灣海峽，展現美國對自由和開放的印太地區的承諾，這也是美軍艦今年第4次通過台海。

美國海軍第七艦隊10日表示，皇家港號導彈巡洋艦（提康德羅加級CG-73）台灣時間10日依國際法，例行通過台灣海峽的國際水域。皇家港號通過台灣海峽，表明美國對於自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，並新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，儘管沒有完全放棄一中政策，但新版本加強了對台灣提供「保護」的成分。

我國外交部發言人歐江安10日表示，拜登政府自上任以來，重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，美方也不斷聯合印太區域內外盟邦及夥伴，公開聲明對台海和平穩定的重視；我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣自由民主制度的決心。

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