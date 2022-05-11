　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓦格納前傭兵揭俄軍最大弱點：拿不下基輔是無可避免的事

▲瓦格納集團前傭兵蓋碧杜林曾與俄軍並肩作戰，見識過俄軍的優勢和劣勢。（圖／路透） 

▲瓦格納集團前傭兵蓋碧杜林曾與俄軍並肩作戰，見識過俄軍的優勢和劣勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

與克里姆林宮關係緊密的俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），前成員蓋碧杜林（Marat Gabidullin）曾和俄軍一同在敘利亞作戰，他表示俄軍之所以能扭轉敘利亞內戰走勢，行動主要為空中攻擊，而這次俄烏開戰沒能第一時間拿下烏克蘭首都基輔，其實是「無可避免」的結果，因為多年來俄軍從未在實戰中正面遭遇過強敵。

55歲的蓋碧杜林曾在敘利亞和俄軍並肩作戰，也參與過2014年以來的烏東衝突，於2019退出瓦格納集團後，今年5月推出新書，內容揭露這個與俄羅斯政府關係密切卻從未被克宮正式承認的集團秘辛，目前他人來到巴黎宣傳新書。

蓋碧杜林接受路透社專訪時表示，就在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，他接到一通召集電話，對方邀請他重回集團，以傭兵身分前進烏克蘭。然而他拒絕了，他說他深知就算俄軍在敘利亞協助總統阿薩德扭轉戰局，也為部隊配備新式現代化武器，但俄軍仍然準備不足，「他們很驚訝烏軍竟然會如此頑強抵抗，而且他們遇上了一支真正的軍隊。」

蓋碧杜林說俄羅斯軍方的人告訴他，他們原先預期會面對的是一支軍紀渙散的雜牌軍，沒想到卻是一支訓練有素的正規軍，「我告訴他們『兄弟們，你們錯了。』」

蓋碧杜林的意見和部分多年來力挺普丁的俄國軍事專家相似，他們都認為整場戰事執行的相當失敗。抱持這方面意見的挺俄派人數雖然不多，但有增加趨勢，曾參與2014年烏東軍事行動的格爾金（Igor Girkin）和亞歷山卓夫（Alexei Alexandrov），都認為這次侵烏行動是個錯誤。

曾參與過敘利亞最血腥戰事之一的蓋碧杜林，2016年因為嚴重受傷陷入昏迷長達一周，之後在醫院休養了3個月，接受移除腎臟和部分腸部手術。路透社已取得消息，獨立證實蓋碧杜林確實曾是瓦格納集團的傭兵，並參與過敘利亞內戰。

蓋碧杜林指出俄羅斯之所以能成功協助阿薩德扭轉內戰敗局，是因為俄軍主要執行的是空中攻擊，未直接與敵人部隊正面交戰，地面推進則仰賴瓦格納傭兵和其他傭兵武力。此外，他說俄軍此前的任務相較於侵烏戰爭都更加簡單，除了在敘利亞打擊叛軍外，面對伊斯蘭國（ISIS）時也因為對方沒有防空系統和武力，因此才能夠順利推進。

面對烏克蘭就是另一回事了，蓋碧杜林表示他在敘利亞已經看過太多俄軍的行為了，他們很多時候並沒有直接參與戰鬥，「這支軍隊...在需要學習如何戰鬥時，並沒有學到如何真正打一場戰。」

雖然先前已經知道俄羅斯即將入侵烏克蘭，但蓋碧杜林表示他沒預期到會是如此龐大的規模，「我甚至沒辦法想像俄羅斯會對烏克蘭發動戰爭。這怎麼可能？不可能的事嘛。」

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
快訊／黃珊珊快篩陽性！　急取消行程
「3歲兒快篩陽性」媽自責淚崩！　他1句話安慰逼哭2萬人
快訊／雨區擴大！4縣市豪大雨　防雷擊強風
快訊／九頭身美女議員遭求刑24年！　詐領助理費518萬
「練深蹲只為坐對的人」女教練偷吃店長　鹹濕對話全曝光
快訊／中華隊聽奧首金！　許樂百公尺跨欄拿下金牌
快訊／雨下太大！國1南下「車禍連發」　8車撞一團
過夜閨蜜前男友！女星「奪愛歸me」直擊　最後新歡載妹回家分手
快訊／大雷雨區擴大3縣市　專家警告：今僅前菜！後天主菜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美疫情年槍枝凶殺率暴增35%！　CDC曝1族群高於白人群體21倍

馬斯克：若成功買下推特　就會解除川普封鎖令

瓦格納前傭兵揭俄軍最大弱點：拿不下基輔是無可避免的事

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

俄人權理事會成員資格遭停權　聯大選出捷克遞補

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

美疫情年槍枝凶殺率暴增35%！　CDC曝1族群高於白人群體21倍

馬斯克：若成功買下推特　就會解除川普封鎖令

瓦格納前傭兵揭俄軍最大弱點：拿不下基輔是無可避免的事

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

俄人權理事會成員資格遭停權　聯大選出捷克遞補

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

Netflix打擊寄生用戶　預計最快「這時間點」就要收費

「意識到自己不足」　美女主播何織羽考上台大PMBA

快訊／黃珊珊傳快篩陽性！　急取消行程進行PCR

日增7萬變5萬沈政男曝關鍵　「台灣確診高峰延後到5／28」

10天破33萬　他喊升2.5級：讓大家喘口氣！做3事傳播力降一半

連千毅盜圖！直播公布小幫手「牙牙小姐」比基尼　抓包是最強奶媽

江宏恩自賞15下巴掌臉漲紅！　為疫情童星領便當PTT「評價兩面倒」

賓士「AMG性能概念車」預告5／19亮相　獨立車型、最快2025量產

台股小跌逾30點！指數力守萬六大關　台積電站回520元

黃珊珊自稱「發明車來速」又被打臉　韓國、高雄已有先例

印尼滑水道崩塌遊客飛出　摔滿臉血「16人輕重傷」

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

快訊／比爾蓋茲確診！　症狀曝光

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

美情報高層：中國想和平接管台灣　拚發展軍力擊退美軍

俄2記者狂轟普丁！　痛批入侵烏戰爭

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

26歲男「戒指套陰莖」卡住求救！

瓦格納前傭兵揭露　俄軍失利的最大弱點

曾夢想當太空人　小馬可仕重返總統府

更多熱門

相關新聞

俄2記者狂轟普丁！　痛批入侵烏戰爭

俄2記者狂轟普丁！　痛批入侵烏戰爭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯兩位記者今天在支持克里姆林宮的新聞網站發布至少30篇文章，大膽批評俄國總統普丁入侵烏克蘭的行動，但幾乎立即被下架。

亞速鋼鐵廠仍有1000烏軍死守！

亞速鋼鐵廠仍有1000烏軍死守！

烏克蘭記者獲頒普立茲褒揚獎！

烏克蘭記者獲頒普立茲褒揚獎！

美方：禁運電子元件　俄難補充新型導彈

美方：禁運電子元件　俄難補充新型導彈

戰爭爆難民潮！缺醫療資源　彰基捐10萬美元

戰爭爆難民潮！缺醫療資源　彰基捐10萬美元

關鍵字：

瓦格納集團傭兵俄軍俄烏戰爭基輔Wagner GroupMarat Gabidullin

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

快訊／高雄一級淹水警戒　時雨量飆72毫米

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面