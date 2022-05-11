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美國務院文件刪「台灣是中國一部分」　發言人：反映美台關係

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國國務院發言人普萊斯強店，政策並未改變。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務院官網更新美台關係現況，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字。國務院發言人普萊斯今天表示，新版文字反映台美堅若磐石的非官方關係，但政策未變，北京不應借題發揮。

國務院5日更新官網上美台關係現況，除了將「對台六項保證」納入一中政策、確認台灣是美國印太重要夥伴外，也刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，外界對美國對台政策是否改變議論紛紛。

對此，普萊斯（Ned Price）今天在媒體例行簡報會上強調，美國政策未變，僅是更新一份事實清單（Fact Sheet），國務院定期會更新美國在世界各地對外關係的現況；美國對台政策仍是以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引。

普萊斯表示，國務院對台事實清單反映美台堅若磐石的非官方關係。他敦促中國負責任行事，勿製造藉口加大對台施壓力道。

美聯社資深記者李伊（Matthew Lee）追問表示，只要牽涉到台灣，就算是多一個逗點都能引起中方關注，北京都會不開心。他質疑，既然政策未變，為何有更新必要，且為何現在更新？

普萊斯指出，美台關係現況多年未更新，國務院更在意對外關係是否如實反映在事實清單上，「我們沒這麼在意其他國家是否會緊咬不放，借題發揮」。

李伊也質疑，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原先預定5日發表對中政策重大談話，後因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消，國務院更新美台關係現況是否與此有關。

普萊斯否認此次更新是推出政策。他強調，不論外界相信與否，這僅是事實清單的技術上更新，「我們政策沒有變」。


 

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