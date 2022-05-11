美情報總監：普丁準備在烏克蘭「長期戰鬥」　目標不只頓巴斯

▲ 普丁去年5月出席復活節彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已逾2月，但美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）指出，俄國總統普丁不會在對烏東頓巴斯地區的攻勢後就結束戰爭，正為長期戰鬥做準備，因為他決心打通一條通往摩爾多瓦俄國控制區的陸橋。

根據《法新社》，海因斯10日在參議院軍事委員會作證時表示，「我們認為，普丁總統正為在烏克蘭長期戰鬥做準備，他仍然打算實現頓巴斯以外的目標。」

美國情報機構認為，普丁要求軍隊集中頓巴斯的決定只是個暫時的轉變，且他越來越有可能動員整個國家，包括下令戒嚴，並靠毅力來削弱西方對烏支持。

海因斯分析，俄軍仍打算拿下黑海沿岸的領土，部分是為掌控克里米亞地區的水資源，「我們看見俄軍想將陸橋延伸到聶斯特河沿岸地區的跡象。」聶斯特河沿岸是摩爾多瓦分裂地區，位於烏克蘭西南邊境，受到莫斯科支持。

不過，海因斯也指出，俄國眼下的常規軍力不及普丁的雄心壯志，若沒有調動更多軍隊與資源，以目前俄軍的規模及實力，並不足以佔領及控制這些領土，「這很可能代表我們未來幾個月將走上更不可預測的道路，可能不斷升級」。

她預測，目前的戰況提升普丁轉向採取更激烈手段的可能性，包括實施戒嚴、調整工業生產方向或軍事升級，以釋放實現目標所需的資源。且俄軍將採取更多阻斷西方對烏軍援的措施，莫斯科也可能對國際經濟制裁祭出報復，以求讓戰爭拖得比西方對烏支持更久，不過除非俄國面臨生存威脅，否則不太可能下令動用核武。

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