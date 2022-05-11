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南投+358！學童願打莫德納不到3成　衛生局：BNT不見得更優

▲南投縣今天新增358名確診個案，再創單日新高。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增358名確診個案，再創單日新高。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數358例，再創單日新高，至下午3時後又再增加102例，縣府衛生局表示該資料經疫調確認後，屬設外縣市個案將予轉出外縣市衛生局；南投縣截至5月10日累計確診人數1768例，居家隔離人數985例，今日已解除隔離388例，居家照護人數1118例，住院中重症4例。

縣府衛生局指出，資料顯示4名中重度案例患者都是疫苗未打足，其中3名僅接種1劑、1名未接種疫苗；疾病史部分，其中2名有癲癇、高血壓、糖尿病病史，2名未有慢性病，其年齡層介於60至80歲，顯示疫苗未打滿3劑，且有慢性疾病者，病情轉成中重度的機會相對較高，8日染疫身亡的埔里鎮老婦也是長期罹患慢性病、未接種疫苗，中央疫情指揮中心已於今日公佈該案例。

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▲▼仁愛鄉進行環境清消。（圖／南投縣政府提供）

▲▼仁愛鄉進行環境清消。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣今天新增358名確診個案，再創單日新高。（圖／南投縣政府提供）

此外疫調結果顯示，感染源大多以家庭感染、感染不明居多，衛生局呼籲民眾應儘速接種疫苗；除居家老人需要特別關心注意，於安養機構接受照護服務的長輩，因殘癱失能者居多，更需打好打滿3劑疫苗，機構應加強日常防疫及健康管理，避免群聚感染事件發生。

在6至11歲接種疫苗部分，衛生局指世界各國已授權使用於此年齡層的新冠肺炎疫苗，主要為莫德納和BNT兩種mRNA疫苗，歐盟、英國、澳洲和加拿大相繼開放施打莫德納疫苗，在臨床試驗都呈現充足的安全性和有效性證據；不過南投縣自5月6日開始接種學童莫德納疫苗，各國小學校已完成莫德納意願書回收及統計，有意願接種比率僅22%，顯示多數家長對兒童接種疫苗仍有疑慮。

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增358名確診個案，下午3時後新增102例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央疫情中心公布南投縣今天新增358名確診個案，下午3時後新增102例。（圖／南投縣政府提供）

衛生局陳南松局長表示，兒童施打莫德納或BNT並無絕對優劣，在Omicron變種為主的流行時期，兒童感染人數和比例增加，雖症狀比成人輕，仍有可能導致嚴重需住院或之後產生兒童多系統發炎症候群，且疫苗施打後產生抗體要10至20天，越早打越好。

依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議研議，接種第一劑後14天預防感染保護力達8成以上，預防重症保護力則有7成多；主要副作用為局部紅腫痛，發燒症狀第一劑約3%、第二劑24%，且在心肌炎發生比例上比青少年低很多，從專家研議資料來看，接種疫苗是利大於弊。

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