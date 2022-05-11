疫情破萬求自保！家醫教「上班族防疫」小技巧　處處避開病毒威脅

文／女子學

今年四月，COVID疫情再度大爆發，每日確診人數指數型上升，自4/28日起更是連續6天本土破萬例，全台陷入疫情大恐慌。

在人人自危的時刻，自我防疫措施更要做到滴水不漏。但身為一個上班族，通勤上下班，隨時都會接觸到陌生人，而且每天三分之一的時間都在辦公室裡，又該如何防疫呢？對此，編輯邀請了家庭醫學科醫師鄭名琁，站在專家立場，告知我可以怎麼落實辦公室防疫！

Omicron 病毒有何特色？

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▲Omicron病毒。（圖／翻攝免費圖庫Unsplash，下同）



「現在台灣主要的COVID病毒是Omicron變異株，一般可在空氣中滯留20分鐘至三小時，依溫度、濕度而定，透過氣溶膠可在空中傳播，或者沉落並附著在物體上，此時若有碰觸，可能會帶著病毒趴趴走，因此接觸任何物品前，一定先用酒精消毒。」鄭名琁醫師說。

另外，由於病毒附著力強，甚至可存活長達兩天，所以一到家後，一定要立刻脫下衣物、反摺後盡快洗滌，建議使用高溫模式清洗殺菌增加效果，若是外套則可以掛在門口通風處。

上班族的防疫小技巧

通勤上下班

上班族搭乘大眾交通工具，適逢上下班尖峰時段，人潮擁擠情況下，該如何保護自己呢？

「除了基本的戴好口罩、盡可能保持距離外。」鄭名琁醫師強調，例如使用塑膠套裝悠遊卡，並定期清洗、更換塑膠套；感應卡片時，採取「懸空」感應的方式，盡可能減少接觸。此外，搭車時，要分好乾淨跟髒的手，例如固定用左手扶握把，右手保持乾淨、也不滑手機，等到離開人潮後，再用右手拿酒精消毒。

辦公室

「辦公室內口罩一定要戴好，盡量不要同時兩人拿下口罩。」鄭名琁醫師提醒。針對公共區域，如茶水間，裝完水後一定要記得洗手，甚至連杯子都用以酒精擦做擦拭；會議室的部分，則要確保門和窗戶都要打開，但若是無窗的密閉空間，則盡量不要關門、並開啟電風扇或空氣清淨機加強對流，最好是 Hepa 等級能有效過濾 ≥ 0.3 微米的空氣微粒，且過濾效果達 99.7% 以上，最重要的是使用完畢記得消毒乾淨。

除此之外，許多人認為廁所很危險，但鄭名琁醫師表示，其實在廁所大家反而比較不會脫下口罩，降低飛沫傳染風險，故感染機率並不大，只要上完廁所有好好洗手，完成「內、外、夾、弓、大、力、完」約30秒的步驟，確保徹底消滅病菌。由於我們經常無意識地觸碰臉部，所以雙手一定要維持乾淨，藉由重複洗手的好習慣、隨時噴酒精，遠離病毒的威脅。

增加免疫力從生活做起

養成運動習慣必然能增加免疫力，比起在家無聊，不妨做有氧運動強化心肺功能，或是體能訓練都好。飲食補充方面，鄭名琁醫師建議，可多補充維他命 C，如柑橘類、檸檬、草莓等；花椰菜中富含礦物質及維生素 A、C、E，具有抗氧化的效果，保護細胞不受自由基的傷害；綠茶中的兒茶素有助於削弱病毒活性、減緩病毒複製的速度；魚類富含 Omega-3 ，能更有效降低發炎現象。以上食品固然能加強身體免疫力，但不是說吃了就不會染疫，最重要的是落實自我防疫、勤洗手、戴好口罩等主要關鍵。

那麼，我們又該如何確定自己有沒有染疫呢？鄭名琁醫師指出，由於Omicron症狀跟感冒非常相似，因此很難區分，所以如果出現不舒服的症狀，像是：喉嚨痛、流鼻水、呼吸道不適、不明原因拉肚子、頭痛、發燒、咳嗽，甚至味覺異常等，或疑似有跟確診者接觸過，就應盡快做快篩確認，避免不必要的傳染、擴大病毒圈。

全民一齊做快篩

另外政府也在4/28正式實施家用快篩實名制，民眾只要持健保卡，在健保特約藥局或偏鄉衛生所即可購買，1 人限買 1 份5劑，共500元。以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。鼓勵全民做快篩，一同檢視自我健康。

▲快篩劑領取說明。（圖／中央流行疫情指揮中心）

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