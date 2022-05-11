陳翠蓮研究228任公視董事遭否決　台灣基進：妖魔化台灣認同

▲台灣基進批評「公共電視」淪為「私用電視」。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

公共電視第7屆董監事審查會議9日通過董監事名單，台大歷史系教授陳翠蓮因研究228事件「論述有很強定見」，遭否決擔任公視董事一職。對此，台灣基進11日舉行記者會痛批，公視董事審查機制是虛偽的假中立，國民黨推薦的「恐龍遴選委員」是為了黨國意識形態意圖掩蓋歷史事實，是對轉型正義的否定、對台灣認同的妖魔化。

台灣基進11日舉行「5月9台灣轉型正義挫折日：監察院藏污納垢，公視思想審查」記者會，會中痛批民進黨政府在監察院人事命令上大開轉型正義倒車，質疑公視董事審查機制是虛偽的假中立，並在「公共電視」標誌上寫下「鄉愿」、「私用」、「公共不是和稀泥」等語句表達不滿。

台灣基進秘書長王興煥表示，公廣集團作為台灣的發聲管道，存在的意義就是要紀錄並詮釋台灣的歷史、文化、社會，但致力台灣史與轉型正義的陳翠蓮教授，卻被公視的董事遴選審查會議以「研究228、撕裂族群」的理由否決，反映了公視追求的不是公共理性，而是鄉愿，是對轉型正義的否定，是對台灣認同的妖魔化。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，陳翠蓮教授長期投入228研究，對於歷史事實真相追求，為大家所認同，國民黨所推薦的幾位恐龍遴選委員對於陳翠蓮教授的評論包括「撕裂族群」、「史觀過於獨特尖銳」、「特定意識形態」相當荒謬不公平，難道要鼓勵大家放棄真相的追求，偽裝歲月靜好，才不算撕裂族群，才是一種族群和解？難道不就是因為黨國意識形態在意圖扭曲與掩蓋歷史事實嗎？黨國意識形態的擁護者，有什麼立場指責其他人「有特定意識形態」呢？

此外，王興煥也批評，監察院設有國家人權委員會，國民黨與親民黨的價值與歷史，正是台灣安全與轉型正義所要「除垢」的對象，總統蔡英文提名「國親一家」的李鴻鈞出任監察院副院長，不是「兼容並蓄」，而是「藏污納垢」。

台灣教授協會會長許文堂評論，監察院副院長的任命由總統提名，經立法院同意任命之，既然需立法院通過，總統提名誰，自有民意衡量，要對歷史負責，監委是否淪為分贓、收買、功能不彰、所用非人等問題是總統要負責，對於李鴻鈞個人不予評價，但他對自己擔任監察院副院長的認知是要增進台日關係，這是角色錯亂。