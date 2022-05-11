急花184億元訂2.4億劑快篩　高虹安揭政府「臨時抱佛腳」真相

▲民眾搶買快篩。（資料照／記者李薇攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對本土疫情，政府防疫政策逐步走向共存，但快篩試劑供不應求，引發民怨。總統蔡英文日前宣布，5月將到貨1億劑快篩，但民眾黨立委高虹安發現，今年三月底前防疫特別預算只花1.2億籌措了126萬劑快篩，到五月前，卻緊急追加採購3570萬劑外加徵用2.4億劑，支出金額超過184億元，「放寬政令先於防疫整備」。

高虹安指出，自COVID-19疫情蔓延至今，一向以「超前部署」為傲的行政機關接連遭遇短缺問題，為此，昨日財政委員會特別安排「各政府機關採購快篩試劑亂象」專題報告，離奇的是，行政院主計總處朱澤民主計長與審計部陳瑞敏審計長在今天的報告中卻白紙黑字寫下「疾管署目前總共採購3570萬劑快篩試劑」，與蔡英文聲稱的1億劑落差很大，衛福部後來才說，誤以為今天的專案報告主要僅針對「高登環球之亂」的緊急採購部分，因此現場備詢才採用口頭補充的方式來解釋額外列入徵用的快篩試劑。

衛福部稱目前已另下訂將近2億4000萬劑快篩，決標金額羅氏約137億、亞培大約47億，總計高達將近184億元的預算。高虹安表示，但今年三月底前的防疫特別預算支出，快篩試劑僅執行預算5264萬，加上已申請簽約尚未付款的6673萬，共計1.2億元，按照指揮中心所說進口快篩採購價格95元，只能購得126萬劑，政府急就章補破網、臨時抱佛腳的行為也原形畢露。

高虹安說，「行政院主計總處組織法」第2條明定「主計總處有掌理公務預算籌劃、審編、執行考核之責」，且「政府採購法」第22條第一項第三款亦規定須「遇有不可預見 之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理者」得採限制性招標，在國際經驗歷歷在目的今天，政府還必須以代收代付的獨特方法來支應快篩試劑採購，繞過預決算以及採購法規框架，然後面對國會監督也不願意主動提供完整資訊，實在很難想像這是一個一天到晚將超前部署掛在嘴邊的政府需要採行的方式。