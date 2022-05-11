PCR爆量恐錯過黃金投藥期　醫籲：1族群確診馬上給藥

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（10日）公布新增5萬0780例本土個案口服，但截至5月9日，口服抗病毒藥卻只開出3219份。醫界人士擔心若採檢爆量，可能會錯過黃金投藥期；新光醫院副院長洪子仁呼籲，高風險族群一旦確診應立即給藥，加速採檢和確診流程才能確保救命藥物可以用到正確的對象上。

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞10日表示，過去口服藥物每週領藥人數都在100人上下，但9日一口氣就開了819份輝瑞「Paxalovid」與218份默沙東「莫拉皮拉韋」，創下單日新高，其中輝瑞口服新藥有423人份是從醫院開出，396份是從衛星藥局經視訊診療後開立。而截至9日為止，兩款口服抗病毒藥已開出3219份。

▲兩款藥物的每日領用情形。（圖／指揮中心提供，下同）

但有醫界人士擔憂，PCR採檢爆量，導致報告延遲，恐怕會讓病患錯過黃金投藥期。根據《聯合新聞網》報導，新光醫院副院長洪子仁建議，應該保留部分採檢量能並優先提供給高風險族群，有症狀就直接PCR，確診就立即給藥，加速採檢和確診流程才能確保救命藥物可以用到正確的對象上，另外，還要考慮到輝瑞、默沙東兩款口服藥都有用藥限制，例如輝瑞與1000多種藥物有交互作用，十分複雜。

至於居家照護民眾沒有在5天內拿到口服藥，是否可以申請國賠，指揮官陳時中直言，「國家不會進行賠償，你把這事情想得太大了」，因為並不是說5天內吃藥就會好或5天內沒吃藥就會怎樣，這只是建議，病毒若未達到高峰，照此天數吃，相對能讓病毒複製能力降低。

陳時中接著說，拿不到口服藥就要國賠，就好比民眾感冒未即時吃抗生素便要求國賠一樣，「這樣的講法不對，藥品是盡可能有效時間內使用，但無法強制怎麼用。」

羅一鈞也補充道，健康益友App目前正在成立新功能，「現在看到App有好幾個框框，其中有清冠一號門診，未來會有與抗病毒藥物有關的平台會在那邊形成」，現階段正在招募相關醫院診所加入，等到衛生局派案將民眾列入居家照護體系中，或者如亞東醫院，自行檢驗PCR陽性後，會發簡訊通知民眾加入照護團隊，可先諮詢開立口服抗病毒藥物。

▼口服抗病毒藥領用量與簡化措施。