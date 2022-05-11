快訊／台灣受邀「全球新冠肺炎高峰會」　陳建仁代表與會

記者呂晏慈／台北報導

全球新冠肺炎疫情持續，為了共同終結全球疫情，並應處未來全球公衛危機，首屆「全球新冠肺炎高峰會」主辦國美國、加勒比海共同體主席國貝里斯、G7主席國德國、G20主席國印尼及非洲聯盟主席國塞內加爾將在年5月12日舉辦第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」。會議將由美國總統拜登主持，我國應美方邀請由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會，我國再度受邀參加峰會，凸顯台灣的防疫成果及對各國的貢獻廣受國際社會所肯定。

▲副總統陳建仁。（圖／外交部提供）



陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7千萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。陳前副總統並代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。

陳建仁另強調，武漢肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

外交部指出，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。