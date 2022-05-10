結婚9年沒生孩！她遭酸：不下蛋的雞　離婚才驚覺「婆婆用心良苦」

▲人妻發現婆婆的毒舌全是用心良苦。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名人妻自從切除卵巢和輸卵管後，婆家對她的態度就很冷淡，甚至會講難聽的話。不料之後她才發現婆婆的用心良苦，發覺到原來這世界還是有理性、不偏袒自己兒子的母親。

人妻在《匿名公社》表示，與先生結婚9年，婚後一直積極備孕，不料第一胎就發生子宮外孕，必須切除左側卵巢和輸卵管，原本對她還不錯的婆家，慢慢變得很冷淡，還到處說她是不會下蛋的雞、一直花她兒子的錢等；手術後先生非常照顧她，但終究敵不過生子壓力，向她提出離婚。

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先生哭著強調，自己也是萬般不願意，但事實上，人妻早就知道先生外遇了。人妻透露，在自己發現先生外遇前，婆婆早就發現了，而婆婆知道自己的兒子靠不住，所以才會極盡羞辱她，想要把她趕走，可惜當時都沒有體悟到婆婆的用意，直到婆婆來找她談。

人妻說，「或許有人會誤會我婆婆，覺得她根本別有用心，但在我最困難的時候，她選擇斷她兒子的金援，卻轉頭不斷的資助我，在我還猶豫是否要跟先生攤牌時，她鼓勵我裝聾作啞的面對，因為只有如此，先生才會基於愧疚把房子給我。」

人妻無奈嘆，是婆婆讓她知道現實世界中，還是有理性的人，還是有不偏袒自己兒子的母親，「打了這麼多就是想讓我先生知道，你約砲的事情我早就知曉，跟有夫之婦的人交往我也早就知道了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳值得更好的」、「辛苦妳了，願他一輩子孤獨終老貧病窮困」、「羨慕能和平理性分手，只能說辛苦妳了，還好妳們沒有小孩」、「恭喜妳有個好婆婆（前婆婆），這才是最棒的，期待妳能更好，讓他痛苦到悔恨，爛咖」。

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