不想操到死！疫情燒「專責病房護病比漲4倍」　醫護赴指揮中心抗議

▲北市聯醫企業工會至疾管署前抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情爆發，確診病患大增，等待PCR民眾湧入急診，防疫工作壓垮第一線醫護人員，各醫療工會今天上午赴指揮中心前抗議，向政府表達強烈不滿，要求正視基層困境，回應醫護質疑，並且與工會協商緊繃的人力政策。工會代表甚至拿出防疫政策期中考，包含輕重症分流、醫療降載、護病比、人力備援計畫、基層參與等皆未達成，要求限期改善。

台北市醫師職業工會發言人陳亮甫表示，自己是急診工作醫師，過去一週經歷如地獄班的工作生活，雖然很疲憊，但是還是要必須等待更久時間才能解決身體並痛的民眾說聲不好意思。「我們對病人和家屬都感到抱歉。」陳亮甫現場鞠躬致歉，強調此時醫護人員已經沒辦法給大家像樣的照顧品質。

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陳亮甫表示，在疫情越演越烈，輕重症患者都在不斷增加，每當問及醫療資源短缺狀況，指揮中心只會拿出全國佔床率的數字，告訴民眾還有 50%的空床率，根本是粉飾太平；問及醫護人力不足，就只會請染疫的醫護繼續回來照顧確診患者，完全不肯重視本來就已經嚴峻的血汗問題；輕重分流徒具形式，再多的呼籲和口號都解決不了急診外的排隊人潮

▲北市聯醫企業工會至疾管署前抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

台北市聯合醫院企業工會常務理事曹芸華表示，在護理人力嚴重不足的狀況下，CDC 竟然直接下令，「專責病房護病比」，從原本的 1:5 膨脹為 3-4 倍，也就是一個護理師同時照顧 10-20個確診患者，同時還得身著厚重的隔離衣、不能喝水吃飯擦汗、每次進出病房區都要重新清潔消毒洗澡。

曹芸華痛批，難道疫情延燒，就可以完全不管醫護死活、照護品質及病人安全嗎？去年此時蔡英文總統向醫護信心喊話，允諾提升護理職場環境，這些話在今年看來更顯諷刺。工會訴求雖然疫情嚴峻，仍應確保護病比維持 1:5，確保民眾健康與醫護權益不打折。

工會代表喊話，確診醫護需要休息，輕重症分勿淪口號、落實醫療降載、嚴守專責病房確診照顧護病比、嚴格落實醫院人力備援計畫，指揮中心也應該傾聽基層心聲，與醫療工會團體共商下一步對策。