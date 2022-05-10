台東縣府攜手Agoda　精選2022台東3大絕不可錯過的事

▲台東縣政府攜手數位旅遊平台Agoda合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東一直是國內外遊客嚮往的旅遊勝地，數位旅遊平台Agoda看好發展潛力，特別與台東縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，支持國內旅遊業復甦，同時獨家整理了3大絕不可錯過的事，為自己規劃1個充電假期，一起「東」起來，旅客自即日起至5月22日下訂住宿，6月30日之前入住的旅客享有優惠，動作要快。

Agoda台灣副總經理齊彥喆則指出，為促進國內旅遊，Agoda積極與地方政府和住宿合作夥伴合作推動安心旅遊。盼望從國旅起步，協助台灣重回國際旅遊市場。這是Agoda第1次與台東縣政府合作，希望透過『東STOP！浪你嗨翻天！』活動，吸引更多旅客一探台東之美。

此次推出的促銷活動，同時獨家整理了3大絕不可錯過的事，包括集海洋生態、水上活動和文化表演於一身的東浪嘉年華將於5月14日登場，預計吸引來自各地的遊客和水上活動愛好者前來台東朝聖。 此外，每年眾所矚目的重頭戲「台灣國際熱氣球嘉年華」，也將在今年7月2日登場，為期1個半月，活動天數比去年長，準備在今年暑假美翻鹿野高台。現場除了有Hello Kitty、熊讚等超萌熱氣球之外，還有光雕音樂會及其他精采活動等著大家一同追「球」。另外，親近大自然的最佳選擇，就是秘境玩池上伯朗大道、台東森林公園。

報名參加Agoda「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動的住宿選項包括適合喜歡衝浪和自行車戶外活動的飯店Traveller-Inn旅人驛站旅宿連鎖集團；適合家庭或情侶入住的著名溫泉酒店知本老爺酒店；以及擁有無邊際泳池、可欣賞台東周圍群山壯麗景色的時尚五星級飯店THE GAYA HOTEL渡假酒店。