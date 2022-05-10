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5月10日配合演習發送災防告警細胞廣播服務演練訊息　南消：民眾收到訊息請勿驚慌

▲台南市消防局指出，5月10日配合演習發送災防告警細胞廣播服務演練訊息，民眾收到訊息請勿驚慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，5月10日配合演習發送災防告警細胞廣播服務演練訊息，民眾收到訊息請勿驚慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府預定於5月10日下午1時30分至4時30分辦理「2022年災害防救演習」，地點位於仁德區崑崙路及台南都會公園等，配合演習情境，於當日下午1時30分至2時間針對仁德區及歸仁區全區發布演練告警訊息，包含有中英文各1則。

台南市消防局指出，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，這只是配合演習進行發布演練，目前沒有發生災害或異常狀況（且因災防告警訊息特性，南區、東區、永康區及關廟區鄰近仁德區或歸仁區交界處皆可能接獲訊息）。

▲台南市消防局指出，5月10日配合演習發送災防告警細胞廣播服務演練訊息，民眾收到訊息請勿驚慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內之所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前臺灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次測試預計發送訊息內容如下：[演練][疏散避難警報]111年度台南市災害防救演習，毒災暨懸浮微粒災害疏散避難警報發送演練，台南市災害應變中心06-2975119#9。

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