女奧客點炸雞「8塊只來4塊」　拒溝通直接報警　被轟濫用資源

▲女奧客占用社會資源，遭網友砲轟。（圖／翻攝自pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國一名女子日前因為不滿買的8塊炸雞套餐，只來了4塊，也不向店家反應，直接打電話報警。警方接獲通報之後雖然傻眼，但還是耐心建議她先和店家溝通。沒想到這名女子惱羞成怒，堅持要警方到場協調，而員警只能親自到場告知她，警方無法提供幫助。事實上，這名奧客打的甚至是緊急危難專線911，也讓網友痛批，根本就是在浪費資源。

根據Techinsight報導，美國俄亥俄州的這名女奧客22日在肯德基使用得來速服務訂餐，事後她卻發現自己點的8塊炸雞餐只來了4塊。然而發現餐點有遺漏後，她卻沒有打電話通知肯德基與其協調，反而直接撥打緊急救難專線911，並向報案中心抱怨，同時要求警察前來處理。

報案中心的人獲報後雖然感覺很荒謬，但依然冷靜地告知對方，此事涉及民事問題，勸說她與該店的店長協調。沒想到女奧客聽聞後，依舊無法接受，要求警方立刻到場支援。員警只能被迫到現場，並親口告訴她「我們什麼都幫不了妳。」才結束這場鬧劇。

事後緊急通報中心將這個案例公開，呼籲大家不要浪費社會資源。警方表示，問題並不在於與店家發生糾紛後報警，而是應該避免在非危難時，撥打緊急救難專線911，占用資源。

對此，網友們紛紛表示，「這種人真的討厭」、「因為這種愚蠢的個人問題就打911的人到底在想什麼」、「沒有緊急性卻打911的人都應該要罰100美金（約新台幣2880元）」等。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》