不是蛋撻！肯德基前員工「私心推薦1品項」：還是挺好吃的

▲肯德基員工也認證，蛋撻就是最值得一吃的品項。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

提到炸雞，很多人會想到「肯德基（KFC）」，但就有網友抱怨，去肯德基點餐，感覺常常都會等很久。話題釣出前員工解惑，也曝光肯德基最值得吃的品項，「永遠是最穩定，不會翻車的產品。」另外，他個人還推薦一款漢堡，「還是挺好吃的。」話題引發熱議。

這位前員工在PTT的Gossiping板上回文，提到肯德基的分工分成「K、P、櫃台、漢堡製作、外送員」，其中，K負責炸雞、醃製；P負責製作各種烤製產品，像是蛋撻、烤堡肉片、紙包雞等，也要分裝沙拉、調製飲料。至於做餐時間為何會比較久，是因為很多食材送來都是原始狀態，他們要先做好剪皮、醃製、切番茄、調塔液、分沙拉等準備工作。

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再來，如果消費者點的是現場還沒準備好的餐點，就會等比較久，「一般的分店，4口油鍋只會開2口，假設一口炸辣味雞，另一口炸漢堡肉片還有雞米花，但是你要的是原味炸雞，現場剛好沒有要現炸」，那就要等漢堡肉片起鍋，才會開始炸顧客點的餐，「你最快不拖延的流程至少要等，漢堡肉片7分鐘起鍋→裹粉（2～3分鐘）→下鍋油炸14分，24分鐘起跳才能拿到。」

▲前員工也推肯德基的烤堡。（圖／記者姜國輝攝）

不過，看到有人問「有推薦KFC哪個產品最值得吃？」前員工仍拍胸脯保證，「別問，問就是蛋撻，蛋撻只要混合三種原料做成蛋撻液，蛋撻液倒入塔皮後烤製即可，所以蛋撻永遠是最穩定、不會翻車的產品。」其他要醃過或炸過的產品，在製做過程中若有員工偷雞，翻車的機會就很高，「不過我個人可以推薦烤堡啦！烤堡還是挺好吃的。」

貼文一出，引發一陣熱論，「真的有夠慢，但比M記好ㄘ又有券，含淚ㄘ肯德基」、「KFC蛋撻最優啊！溫度時間設好不用顧，品質最穩定」、「肯德基我也是吃過很優的，但就真的看店家跟當時情況」、「從生肉變炸雞本來就要時間」、「應該大量使用半成品，怎麼還要切要醃的，搞得跟手作料理一樣」、「原來肯德基是手作料理啊！」