北市府、議會為28億預算吵翻天　王世堅指柯文哲2誤判：把責任往外推

▲北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」一番言論讓北市藍綠議員都跳腳，反駁預算是北市府要求刪掉，對此，北市議員王世堅點出柯文哲兩點誤判，並表示，自己當時主張要保留預算科目，「是柯文哲說要刪就全刪，典型把責任往外推。」

柯文哲曾喊話編列28億預算，購買新冠肺炎第3劑疫苗，結果後來遊說議會要求預算刪除，僅保留1000元科目，讓台北市議員游淑慧認為，當時就有建議北市府買快篩，質疑對方草菅人命。對此，柯文哲8日強調，當時中央信誓旦旦一定會買到，如果問他做錯了什麼，那就是「人家講的話，我們不要太相信。」

台北市疫苗防疫物資28億當時被刪除，王世堅表示，自己是警政衛生委員會召集人，要求北市府留下但書，保留預算科目1千元。王指出，柯文哲這28億是要買疫苗，但疫苗是由中央統籌購買，所以沒必要編列採購疫苗預算，但保留1千元預算科目，如果疫情再起，可以隨時追加預算採購防疫物資，「反倒是柯文哲說要刪就全刪！」

王世堅表示，有預算項目你要買才隨時可以買，事後再報備議會，如果沒有這個項目，現在要買只能從災害準備金。災害準備金編列17億，但未來還有颱風風災水災，災害準備金是用來應對這些災害問題，如果現在就動用將一發不可收拾。

王世堅批評，柯文哲典型把責任往外推，最能推的就是推給中央，抗疫這兩年中央跟地方表現都有80分以上，但最後這一個月，中央跟地方都有誤判，尤其是北市府。

王世堅點出，北市府有兩點誤判，第一，柯文哲說防疫物資都是中央會給，但他忘了有一些是市府要準備，包含：8萬位公務人員、300所國中小、幼兒園學生、北農、果菜市場、魚市場、花市場從業人員，這些人員的口罩、快篩劑都必須由市府供給。

第二，病毒流竄、疫情再起時，國家總不能一而再再而三因為疫情停頓，最後一定要與病毒共存，前提就是醫療量能要夠，也就是以快篩替代隔離，既然要以篩代隔，最重要的就是快篩試劑，北市府這些基層人員光檢驗一次，就要接近20萬劑。

王世堅表示，就事論事，柯文哲有醫療公衛的專業，有幾點判斷是對的，比如徵調大型旅館、快篩陽性先給藥、先快篩再PCR，但他不對的，就是過度預言，說的比做的還多，一下5月中旬50萬人染疫、一下說會有4萬人死亡後又追加到7萬，預言一大堆等於是恐嚇人民，但社會需要的是指揮官，不是預言家。