老外想吃麥當勞！進店卻「只賣牛丼」傻眼...網一看招牌笑：是陷阱

▲一名美國人想到麥當勞用餐，看到招牌百思不得其解。（圖／取自推特@oz_tomoki）

實習記者廖翊慈／綜合報導

剛到異國生活時，由於人生地不熟，吃飯時會習慣性地到自己熟悉的連鎖店家消費。就有一名美國人在日本旅遊時，想要找間麥當勞用餐，到了店內後，店員卻告訴他「只有賣丼飯喔」，讓他感到相當困惑，許多網友看了該家麥當勞的照片後，笑稱「的確是陷阱呢！」

根據日媒「ねとらぼ」報導，日本網友小澤智樹（@oz_tomoki）日前在推特上傳了一張照片，並寫下「剛來日本的美國朋友很驚訝地跟我說，『我去日本麥當勞時，居然只有買牛丼』...」。智樹表示，自己看著這張照片完全可以想到各式各樣的狀況，「尤其是店家的招牌配色。」

照片中的確可以一眼馬上看到麥當勞，不過大大的「M」字招牌卻矗立在一上跟一下的兩個樓梯中間，正確的方向是要往上走，不過這位美國朋友似乎是往下走，來到了招牌同樣配色的「吉野家」，就有眼尖的網友就發現照片是在仙台中央通商店街，形形色色的商店密集地在那，「的確讓不懂日文的外國人容易混淆。」

貼文一出，許多網友也對招牌相同配色的吉野家跟麥當勞，擺在一起看到「霧煞煞」，「這是陷阱吧，我看第二次才分得清楚上下樓梯的方向」、「旁邊還有一家知名的咖啡廳是黑色招牌，三個放在一起根本超容易混淆」、「外國朋友：都是紅黃白配色，看來上頭寫的日文意思一定是漢堡」、「以前吉野家還沒有英文菜單，外國人根本看不懂在賣什麼」、「連身為日本人的我都覺得好像」。