屍體或狗都可以！變態男開棺和裸屍合影　找同好齊洩「特殊性慾」

▲變態性侵犯羅賓森-賴特因為他人提供性侵屍體、動物和小孩的機會，而被判監禁。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國42歲的殯葬業者羅賓森-賴特（Nigel Robinson-Wright），最近因被踢爆與網上同好一起吸食冰毒後性侵屍體、動物甚至是孩童，而被控上庭，並遭判有期徒刑25年。

綜合外媒報導，英國警方去年9月逮捕了一名戀童癖好者，意外讓羅賓森-賴特邪惡的恐怖罪行一同被曝光。警方發現，羅賓森-賴特經常會與有戀童癖好的嫌犯聯絡，並為對方提供性侵蹣跚學步孩童的機會。於是，警方立即前往羅賓森-賴特家中展開調查。

不出所料，警方在羅賓森-賴特的家中發現他的手機內有和敞開棺材與赤裸屍體的合照，甚至還經常與他人通過加密聊天APP，分享大量兒童不雅照和極端色情照片，且曾為數名戀童癖好者、虐待動物者以及戀屍癖好者提供冰毒，組織和協助他們對兒童、狗和屍體施以性侵。

警方隨後以性侵兒童、製作不雅照、散佈不雅照、慫恿性侵、協助犯罪等19項罪名，將羅賓森-賴特控上庭。法官憤怒表示，羅賓森-賴特傷害的對象都是沒有反抗能力的嬰兒、死者和動物，甚至還毫無悔改地聲稱這一切都只是「幻想」，因此決定將他判處25年監禁，其中包括延長8年的刑期。