　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

屍體或狗都可以！變態男開棺和裸屍合影　找同好齊洩「特殊性慾」

▲▼英國變態性侵犯羅賓森-賴特（Jailed Nigel Robinson-Wright）。（圖／翻攝自推特）

▲變態性侵犯羅賓森-賴特因為他人提供性侵屍體、動物和小孩的機會，而被判監禁。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國42歲的殯葬業者羅賓森-賴特（Nigel Robinson-Wright），最近因被踢爆與網上同好一起吸食冰毒後性侵屍體、動物甚至是孩童，而被控上庭，並遭判有期徒刑25年。

綜合外媒報導，英國警方去年9月逮捕了一名戀童癖好者，意外讓羅賓森-賴特邪惡的恐怖罪行一同被曝光。警方發現，羅賓森-賴特經常會與有戀童癖好的嫌犯聯絡，並為對方提供性侵蹣跚學步孩童的機會。於是，警方立即前往羅賓森-賴特家中展開調查。

不出所料，警方在羅賓森-賴特的家中發現他的手機內有和敞開棺材與赤裸屍體的合照，甚至還經常與他人通過加密聊天APP，分享大量兒童不雅照和極端色情照片，且曾為數名戀童癖好者、虐待動物者以及戀屍癖好者提供冰毒，組織和協助他們對兒童、狗和屍體施以性侵。

警方隨後以性侵兒童、製作不雅照、散佈不雅照、慫恿性侵、協助犯罪等19項罪名，將羅賓森-賴特控上庭。法官憤怒表示，羅賓森-賴特傷害的對象都是沒有反抗能力的嬰兒、死者和動物，甚至還毫無悔改地聲稱這一切都只是「幻想」，因此決定將他判處25年監禁，其中包括延長8年的刑期。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
「理賠數位證明」遭反彈！　產險公會說話了
快訊／鄧福如1歲兒確診！她曝爆哭照：母親節鉅獻
解決快篩之亂！各家通路快篩明開賣　「品牌、價格」一次看
25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉求歡被拒後怒刺殺
亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看
1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃
余苑綺癌指數飆高「站都不能站」　母親節堅強發聲
快訊／今增12死！　本土+44294例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

人夫認了出軌「對象竟是親生媽」！失散30年重逢　秒爆慾火淪畸戀

未婚夫母親節確診！　紐西蘭總理阿爾登緊急隔離7天

屍體或狗都可以！變態男開棺和裸屍合影　找同好齊洩「特殊性慾」

菲律賓大選明登場！日經預測「政治世家」強權再擴大　5大QA一次看

俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

產婦剛生完被性侵！俄3傭兵闖病房抓人洩慾　護士制止遭輪流硬上

日田徑賽補給站「給選手喝消毒酒精」！1人誤飲後爆吐　當場棄權

女住飯店「衣櫃跳出陌生男」　點名找她大鬧房間！半夜又被狂敲門

烏東學校被「轟成平地」已2死　政府：仍有60人遭活埋恐全數罹難

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

人夫認了出軌「對象竟是親生媽」！失散30年重逢　秒爆慾火淪畸戀

未婚夫母親節確診！　紐西蘭總理阿爾登緊急隔離7天

屍體或狗都可以！變態男開棺和裸屍合影　找同好齊洩「特殊性慾」

菲律賓大選明登場！日經預測「政治世家」強權再擴大　5大QA一次看

俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

產婦剛生完被性侵！俄3傭兵闖病房抓人洩慾　護士制止遭輪流硬上

日田徑賽補給站「給選手喝消毒酒精」！1人誤飲後爆吐　當場棄權

女住飯店「衣櫃跳出陌生男」　點名找她大鬧房間！半夜又被狂敲門

烏東學校被「轟成平地」已2死　政府：仍有60人遭活埋恐全數罹難

泰國水塘出現巨大骸骨檢驗出是「5隻大象」　溺斃原因有洋蔥

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

台鋼雄鷹主視覺設計中　選擇綠色有原因

湯姆斯盃／周天成、麟洋配直落二　中華5比0完勝加拿大

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

外籍投教生病住院　林岳平親自上丘安撫陳韻文守勝

寬吻海豚沙灘擱淺遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援團隊慘溺死

鄧福如1歲兒確診新冠肺炎！　她曝爆哭照無奈：母親節鉅獻

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

難接受愛妻去世　他伴屍21年天天和乾屍聊天

植髮醫警告：太常自慰恐陷禿頭危機

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

馬斯克廉價組合屋曝　鄰揭私下互動

加州取消口罩令　學生確診暴增4倍！

俄傭兵性侵產婦　輪流硬上值班護士

匿名者：中國別對台灣做蠢事　小心遼寧號沉沒

華府：Omicron亞種恐致美累計破億人染疫

南韓解禁掀「報復出遊」！擠爆遊樂園排4hrs

烏克蘭：蛇島附近擊沉俄軍登陸艇

俄電競選手在地圖畫Z　大會怒踢比賽資格

傳俄擬用戰術核武　美中情局長親上火線回應

以為笨手笨腳！她見1景象竟是長腦瘤

更多熱門

相關新聞

性侵繼女逃10年！鬼父求輕判下場曝

性侵繼女逃10年！鬼父求輕判下場曝

新北一國中少女小薇(化名)因母親再婚，從2009年後被繼父性侵多次，直到傳「救我」訊息跟同學求救，此事才曝光。繼父被起訴後逃亡10年，在去年9月被警方逮捕歸案，經士林地院審理，處繼父應執行徒刑15年，繼父不服上訴，經台灣高院審理，駁回繼父從輕量刑的請求，為防繼父再次逃亡，裁定執行羈押。

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

學妹控學長灌酒下藥性侵　判無罪理由出爐

學妹控學長灌酒下藥性侵　判無罪理由出爐

全身傷女控「酒瓶性侵」　男無罪原因曝

全身傷女控「酒瓶性侵」　男無罪原因曝

北愛變天！「脫英派」新芬黨首成最大黨

北愛變天！「脫英派」新芬黨首成最大黨

關鍵字：

英國性侵Nigel Robinson-Wright

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面