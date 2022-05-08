鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我　他求輕判下場曝

▲新北一狼父性侵繼女被起訴後，逃亡逾10年，被警察逮捕歸案後，經士林法院審理，判處應執行15年徒刑，狼父不滿上訴，經台灣高院審理，駁回繼父從輕量刑的請求。

記者郭玗潔／台北報導

新北一國中少女小薇(化名)因母親再婚，從2009年後被繼父性侵多次，直到傳「救我」訊息跟同學求救，此事才曝光。繼父被起訴後逃亡10年，在去年9月被警方逮捕歸案，經士林地院審理，處繼父應執行徒刑15年，繼父不服上訴，經台灣高院審理，駁回繼父從輕量刑的請求，為防繼父再次逃亡，裁定執行羈押。

小薇的父母離異，母親再婚後，經常在周末帶小薇和妹妹到繼父家留宿，2009年小薇才14歲，繼父在2、3月某日凌晨，趁全家熟睡時，不顧小薇翻身閃避，撫摸小薇下體；之後同年5月起，只要全家入睡或四下無人，繼父就會把手伸進曉薇的內褲指侵。小薇害怕將此事公開，繼父會有暴力行為，也怕破壞媽媽和繼父的感情，所以一直隱忍，只能靠轉身、將雙腳夾緊或以手阻擋之方式拒絕。

而後母親與繼父同居，只要小薇到母親家居住，繼父幾乎都會對她下手，直到2010年6月初的晚上，小薇和妹妹睡同一間房，因為害怕所以都會鎖門，到了凌晨4時小薇突然驚醒，發現繼父竟平躺在她旁邊，繼父將她褲子脫掉指侵後，還脫下自己的褲子，要趴到小薇身上，見小薇將雙腳夾緊一時無法扳開而作罷。小薇見繼父一次比一次過分，心中恐懼，在繼父離去後，傳簡訊「救我……」向2位同學呼救，於隔日上學時，由同學陪同小薇將此事告知輔導老師，全案才曝光。

繼父被檢察官起訴後，逃亡逾10年，直至去年9月被警察逮捕歸案，經法官訊問，繼父坦承強制猥褻犯行，但否認有任何強制性交，且認為自已高齡65歲，兼有罹患癌症，請求法官從輕量刑。

經士林地院審理，考量案發時小薇為12歲以上未18歲之少年，繼父為滿足個人慾念，對其行強制猥褻和強制性交行為，次數甚多，嚴重妨礙小薇身心發展，繼父雖坦承犯行，但未與小薇達成和解或做出賠償，判處繼父應執行徒刑15年。繼父覺得判太重，又上訴，台灣高等法院雖撤銷其中數次強制性交行證據不足的部分，但認為一審依成年人故意對少年犯強制猥褻6罪，均判處徒刑8月，依犯成年人故意對少年犯強制性交16罪，各處有期徒刑3年6月，並無不當，駁回繼父從輕量刑的請求，並防繼父再次逃亡，裁定執行羈押。