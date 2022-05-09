桃園南區培力中心啟用　打造專業人才培訓基地提升勞工競爭力

▲桃園南區培力中心暨機動車輛噪音檢測站啟用。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市南區培力中心暨機動車輛噪音檢測站9日開幕，市長鄭文燦表示， 2年疫情期間，桃園同時處於海嘯第一排及防疫第一線的角色，機場服務業因疫情受創嚴重，但桃園勞動參與率從59%提升至61%，就業人數較去（2021）年增加4萬7,000人，失業率平穩控制在3.9%-4%之間，展現城市韌性。

鄭文燦也希望疫情結束後，臺灣展現更大的經濟發展潛力，逐年提高薪資所得，讓全民共享經濟果實。鄭市長指出，市府向經濟部工業局中壢工業區服務中心租賃位於中壢區自強一路6號地上2層建築物，整修活化為「南區培力中心」，設置3間訓練教室及1間電腦教室，可容納190人，並與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署簽署「桃園市專業人才培力合作備忘錄」，合作各項職訓課程，提升勞工競爭力、協助就業。

環保局也於此處設置「機動車輛噪音檢測站」，執行車輛噪音檢測業務，強化環保服務。鄭市長期許「南區培力中心」整修再利用後，能受到大家喜愛，成為勞工朋友、工會團體的另一個家，也歡迎租借使用，提升場館使用效益。

▲▼「南區培力中心」設置4間教室。（圖／記者楊淑媛攝）



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，疫情期間勞動部與桃園市政府密切合作多項紓困計畫，讓勞工安心就業。今日開幕的「南區培力中心」提供辦理資訊、數位課程等職前訓練的優質場地，相信未來可以協助待業勞工受訓後順利接軌職場，在職勞工也可就近參加職訓，提升自我能力，不僅協助桃園青年朋友在地就業，也期盼吸引更多外地遊子來到桃園就業。