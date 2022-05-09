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台南畜牧場現代化轉型　黃偉哲力求提升產業競爭力

▲台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過去畜牧場產生的空氣與水污染，一直是民眾陳情的最大原因，尤其是牧場內的廢水任意排放，不僅違反環保法規也污染河川，民眾更視畜牧場為嫌惡設施，隨著環保法規逐漸嚴謹與民眾居住密集化的限制下，傳統開放式的畜牧場轉型已屬重要且必要。

▲台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市的畜牧場數全台第四，從早期農業社會進步到現代化的科技城市，轉型過程勢必艱鉅且面臨挑戰，在追求農業與科技發展的平衡時，輔導畜牧場轉型將是市府的首重目標，更在行政院農業委員會的補助經費挹注下，鼓勵舊場踴躍汰換污染防治設備，而新設置的畜牧場應更具備環保節能與生物安全設備，以「源頭減廢、牧場轉型、資源循環」三面向提升養豬場的競爭力。

▲台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕說明，行政院農業委員會每年常態性補助污染防治設備，且在110年起推動為期四年的「擴大養豬場導入新式整合型設施(備)」計畫，從豬場畜舍的改建、廢水處理設施到污染防治設備汰換，台南市110年共投入超過新台幣1億元，協助82場畜牧場改善相關設施(備)，111年預計投入經費超過2億元，不僅強化畜牧場污染防治量能，也提升經營管理的省工效率，讓台南市的畜牧產業發展更上層樓。

▲台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市農業局為了翻轉民眾對於畜牧場的印象，及輔導符合現今環保法規的現代化畜牧場，除提升畜牧場污染防治量能外，已協助200餘場的牛、豬場廢棄物落實資源循環再利用，每年可將88萬公噸畜牧糞尿水施灌於276公頃農地，畜牧場糞尿水可作為沼氣發電的能源，也可作為農作物肥分與水分來源，從牧場資源再利用接軌國家能源政策，落實畜牧場轉型，持續提升台南市畜牧產業競爭力。

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