獨／憲訓中心傳多人確診！寢室僅薄膜隔離　軍官：快篩是檢查用

▲位於新北市五股區的憲兵訓練中心驚傳學員多人確診，寢室僅用薄膜隔離，軍官幹部對話曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市五股區憲兵營區驚傳學員班確診染疫，根據受訓學員家屬向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，該營區學員班日前驚傳有同學咳嗽後確診，陸續有兩名學生也接觸確診，但爆料者指出這僅是該營區的一個班，憂心憲兵訓練中心校本部不知道有多少學生、職業軍人幹部確診，更離譜的是，校方違反中央疫情指揮中心規定，根本沒對染疫者的密切接觸者匡列隔離，更率全國之先採用「塑膠薄膜隔離」。

更誇張的是，憲訓中心有幹部的LINE截圖留出顯示，有學員詢問寢室裡內務櫃在確診者薄膜隔離那一側，制服衣物要怎麼拿，結果幹部居然要求，「不會先憋氣嗎？拿個衣服是要拿多久？一次拿不完不會多憋幾次。」

這些幹部還大言不慚說，「寢室有確診的、薄膜另一側就不算密切接觸知道嗎？」、「不要一直去消耗醫務所的快篩盤、快篩盤是用來檢查的、不是拿來浪費的」、「督導發現我們快篩盤不足，你們承擔得起嗎？」，這些黑心幹部的思維、言行就跟台灣軍教片電影中「廁所是拿來檢查的」荒謬劇情如出一轍。

憲兵訓練中心校本部所採取的寢室「塑膠薄膜隔離」、僅用一層塑料薄膜區隔確診者和未確診學員，但眾多在憲兵新訓校本部的受訓軍人，憂心這種陽春、僅具安慰效果的隔離措施，根本就是掩耳盜鈴安慰自己，同學憂心放假回家會傳染給家人，甚至陷入有家不敢回的窘境。

簡陋不堪的薄膜隔離法，截至日前已導該受訓學員班已經8人確診，有部分學員反應根本拿不到快篩，因為長官不給篩檢，「快篩劑要留給上級抽查用」，部分學員有呼吸道症狀也不能篩檢；對於憲兵訓練中心受訓學員驚傳確診，該中心防疫舉措卻如同台灣軍教片劇情般荒腔走版，學員受訓處境堪憐。

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