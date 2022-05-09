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太相信中央？他曝地方政府快篩花費　「柯文哲從來沒把買快篩當回事」

▲▼快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,本日電腦系統順暢,不到十分鐘即銷售一空。新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情升溫，也讓快篩試劑需求量大增。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」一番言論讓北市藍綠議員都跳腳，反駁預算是北市府要求刪掉，議員梁文傑更直言，北市府想買不是沒有錢，但高雄花5200萬元買快篩，桃園、新北、台中也都花了好幾百萬，台北市只花53萬，「柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項！」

柯文哲曾喊話編列28億預算，購買新冠肺炎第3劑疫苗，結果後來遊說議會要求預算刪除，僅保留1000元科目，讓台北市議員游淑慧認為，當時就有建議北市府買快篩，質疑對方草菅人命。對此，柯文哲8日強調，當時中央信誓旦旦一定會買到，如果問他做錯了什麼，那就是「人家講的話，我們不要太相信。」

對此，梁文傑表示，自己並沒有很想指責誰誰誰為什麼不早點去買大批快篩，因為現在對快篩的需求有點被誇大，很多人是在屯貨以備不時之需，並不是真的要用，「但如果自己根本沒有要買，卻指責別人為什麼沒有買好給你用，然後又說是因為聽信中央的話被騙了，那就是鬼扯。」

▲▼政府機構快篩採購。（圖／翻攝梁文傑臉書）

▲政府機構快篩採購。（圖／翻攝梁文傑臉書）

對於快篩採購，梁文傑指出，以這份審計部提供的資料，今年1到4月，在各地方政府中，高雄花5200萬元買快篩，桃園、新北、台中也都花了好幾百萬，但台北市只花53萬，甚至比金門縣政府69萬還少。

梁文傑表示，台北市政府不是沒有錢，想買的話，隨時可以從市長預備金、災害準備金和疫情募款調個幾億出來，問題是柯文哲從來沒有把買快篩當成重要事項，

梁文傑分析，因為柯文哲很久以前就說打了三劑就要和病毒共存，很多措施可以拿掉，然後疫情起來，又最先呼籲要以篩代隔，好像自己是先知。等到被人發現其實台北市從來沒有把買快篩當一回事，「又說是因為『聽信中央的話』，一路胡扯，被人拆穿胡扯又繼續胡扯，這才是讓人不爽的地方。」

對於28億預算案，國民黨議員游淑慧也批評，柯文哲什麼時候這麼聽話？他也不是吃素的，其實是台北市議會太相信柯市府，卻被倒打一耙的人。「去年衛生局來遊說我們刪預算時，我就在國民黨黨團會議說，『如果我們配合同意刪除這28億，未來疫情再起，柯市府一定會說這是市議會刪除。』果不其然， 做賊喊抓賊。」

游淑慧透露，10月市府就發現28億的疫苗採購預算是根本做不到，為了要躲避預算執行不利的行政責任，11月下旬市府就主動開始遊說議員們刪除28億的防疫預算，12月14日衛環委員會討論這筆預算到底全數保留、 全數刪除或刪到市府提案的剩1000元，12月底、1月初，開始進行政黨協商，會議中她多次要求不要刪除， 用來採購快篩，但市府代表仍主張希望刪除。

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