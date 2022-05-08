　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中大學妹傳裸照不雅片給網友　老公怒告卻「敗訴」

台中地院簡易庭與合議庭均判決蔡男敗訴。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台中市一名蔡姓男子與梁姓妻子結婚兩年後，發現妻子電腦硬碟裡有大量自拍的裸照、自慰影片，她還分享給一名潘姓男網友，蔡男憤而提告求償；案經台中地院審理，雖然潘男未出庭，也沒提答辯，但法官認為，大量裸照並無潘男現身，雙方也沒有互動，認定是梁女單方面分享自己裸照給潘男，不足以認定兩人有曖昧關係，判決蔡男敗訴，全案確定。

蔡男在梁女還在唸大學時，就將對方娶回家，而妻子大學畢業後暫時沒有工作，兩人也沒小孩，她整天在家沈迷網路遊戲與線上交友，2019年、結婚滿兩年時，他驚訝發現妻子電腦硬碟雲端裡，放著大量自拍裸照與自慰的影片，而且，她竟然將這些私密影音畫面與潘姓網友分享，甚至他查出妻子匯款2000元給對方。

蔡男一口咬定，潘男與妻子有染，因此向台中地院簡易法庭提侵犯配偶權之訴，要求對方賠償精神撫慰金20萬；儘管潘男沒有出庭，也未提出書面答辯，法官還是判決蔡男敗訴。

判決書指出，影片僅見梁女獨自裸露下體，潘男沒出現於影片中，也沒有回覆梁女，兩人沒有互動，無法證明兩人有逾越一般社交分際的交往行為，至於梁女匯款2000元給潘男，原因可能很多，無法證明兩人有曖昧。

蔡男不服上訴二審，台中地院合議庭仍然認定，係梁女單方面傳影片給潘男，不足證明兩人有侵犯配偶權之情形，且蔡男在二審也沒能舉證兩人還有其他親密關係，因此駁回蔡男上訴，全案定讞。



更多鏡週刊報導
販毒判刑30年逃亡被通緝　他改用外送平台運毒仍遭逮
警局驚傳木炭味　警破門發現副隊長輕生
企圖以打炮挽回感情　男子性侵女友3次她不忍了

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／白爛貓作者「打滿3劑」確診！燒到39度出現5症狀崩潰
快訊／台大生組團八仙山溯溪　1人摔落溪谷送醫不治
小S母親節懺悔「爆哭畫面流出」　網見卡片亮點笑翻
海豚擱淺沙灘遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援慘溺死
大S汪小菲2.19億昔日「百坪豪宅」曝光！客廳竟有2顆樹
鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我
比飲料店好喝！她買超商「這2款」飲料特調網推爆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中大學妹傳裸照不雅片給網友　老公怒告卻「敗訴」

禮讓2醉漢過馬路卻遭幹譙　駕駛打N檔下車理論…車倒退嚕撞機車

外送員停車扶視障者過馬路　轉頭卻被開罰單…警方回應了

被控介入勞力士買賣糾紛...台南警嗆「列警示帳戶」　遭記申誡2次

鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我　他求輕判下場曝

彰化議員造謠「高雄官員免費快篩」遭函送　高市府怒搬法條要送辦

接連2次送肉粽　怕「煞」沒送走...和美5／20祈安法會登場　

女疑似疲勞駕駛撞電桿驚醒　老公躺副駕被救出送醫　

屏東轎車連撞2機車衝鐵皮屋　女騎士送醫搶救不治

南迴公路罕見車禍！猴子穿越馬路遭撞死　重機騎士摔傷

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

台中大學妹傳裸照不雅片給網友　老公怒告卻「敗訴」

禮讓2醉漢過馬路卻遭幹譙　駕駛打N檔下車理論…車倒退嚕撞機車

外送員停車扶視障者過馬路　轉頭卻被開罰單…警方回應了

被控介入勞力士買賣糾紛...台南警嗆「列警示帳戶」　遭記申誡2次

鬼父半夜進房！國中女腳夾緊傳訊同學：救我　他求輕判下場曝

彰化議員造謠「高雄官員免費快篩」遭函送　高市府怒搬法條要送辦

接連2次送肉粽　怕「煞」沒送走...和美5／20祈安法會登場　

女疑似疲勞駕駛撞電桿驚醒　老公躺副駕被救出送醫　

屏東轎車連撞2機車衝鐵皮屋　女騎士送醫搶救不治

南迴公路罕見車禍！猴子穿越馬路遭撞死　重機騎士摔傷

新北中和自強公園3環步道　全齡共融藏身都市森林覓徑

2嫩妹住飯店1個月「堅持不客房打掃」　退房地獄畫面曝！老闆崩潰

全台學生染疫+3396總數逼近4萬！　停課新規搞到教育部也大亂

全大運／莊沐倫50仰兩破全國紀錄、再達標亞運　直呼很驚訝

白爛貓作者「打滿3劑」確診！燒到39度出現5症狀崩潰：太難受了

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

祖父母買新房！他進屋驚見「隱藏版地下室」　吸萬人朝聖

居家照護確診兒好緊張　醫：只要每天3次定時記「這4項重點」

37歲夏于喬想當媽了　積極「做人」笑曝：有心哪裡都可以

小S母親節懺悔「爆哭畫面流出」　網見卡片亮點笑翻：老三進化了

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

女點外送鹹酥雞不見　偷吃男遭判刑

彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止爆衝突

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

南橫復通亂象多！居民氣炸：重機競速噪音頻傳

墾丁海域「降肉」！法師率信眾丟吐司超詭異

性侵繼女逃10年！鬼父求輕判下場曝

議員質詢鄭文燦應道歉　桃市回應

勾惡VS連千毅…長瀨昆妮性感喊話　「這排字」是重點

花蓮夫妻造謠前總統新冠病逝　下場糗大

桃園3科技廠再爆群聚！　欣興電子638人確診

獨／轉傳A片挨告怨「那個女優很可惡」！吳夢夢回應了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面