台中大學妹傳裸照不雅片給網友　老公怒告卻「敗訴」

圖文／鏡週刊

台中市一名蔡姓男子與梁姓妻子結婚兩年後，發現妻子電腦硬碟裡有大量自拍的裸照、自慰影片，她還分享給一名潘姓男網友，蔡男憤而提告求償；案經台中地院審理，雖然潘男未出庭，也沒提答辯，但法官認為，大量裸照並無潘男現身，雙方也沒有互動，認定是梁女單方面分享自己裸照給潘男，不足以認定兩人有曖昧關係，判決蔡男敗訴，全案確定。

蔡男在梁女還在唸大學時，就將對方娶回家，而妻子大學畢業後暫時沒有工作，兩人也沒小孩，她整天在家沈迷網路遊戲與線上交友，2019年、結婚滿兩年時，他驚訝發現妻子電腦硬碟雲端裡，放著大量自拍裸照與自慰的影片，而且，她竟然將這些私密影音畫面與潘姓網友分享，甚至他查出妻子匯款2000元給對方。

蔡男一口咬定，潘男與妻子有染，因此向台中地院簡易法庭提侵犯配偶權之訴，要求對方賠償精神撫慰金20萬；儘管潘男沒有出庭，也未提出書面答辯，法官還是判決蔡男敗訴。

判決書指出，影片僅見梁女獨自裸露下體，潘男沒出現於影片中，也沒有回覆梁女，兩人沒有互動，無法證明兩人有逾越一般社交分際的交往行為，至於梁女匯款2000元給潘男，原因可能很多，無法證明兩人有曖昧。

蔡男不服上訴二審，台中地院合議庭仍然認定，係梁女單方面傳影片給潘男，不足證明兩人有侵犯配偶權之情形，且蔡男在二審也沒能舉證兩人還有其他親密關係，因此駁回蔡男上訴，全案定讞。





更多鏡週刊報導

販毒判刑30年逃亡被通緝 他改用外送平台運毒仍遭逮

警局驚傳木炭味 警破門發現副隊長輕生

企圖以打炮挽回感情 男子性侵女友3次她不忍了