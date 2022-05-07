新北孕婦高燒確診「母嬰雙亡」！婦產科醫：應優先用抗凝血劑

▲確診孕婦高燒住院，搶救後母嬰雙亡。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名孕婦4日確診發燒，被送往亞東醫院治療，6日上午失去意識、腹中胎兒宣告不治、孕婦7日凌晨也不幸身亡，年僅20歲，引起廣泛關注。對此，婦產科醫師黃韻如表示，孕婦容易出現血栓，因此應優先納入使用抗凝血劑，避免後續加重病情發展。

這位孕婦4日因為持續高燒，住進亞東醫院治療，院方立刻給予沒有孕婦禁忌的抗病毒藥物、安胎藥物，但孕婦仍持續發燒、身體免疫力不足，6日上午突然失去意識，病程變化快速。

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後來經過婦產科、小兒科、心臟外科醫師共同搶救，腹中胎兒仍搶救無效，孕婦則住進加護病房搶救，但7日仍不幸身亡，年僅20歲，只有接種過一劑疫苗。

▼孕婦死因初判肺動脈栓塞、感染新冠病毒。（示意圖／免費圖庫pexels）



對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這名孕婦懷孕30周，有氣喘、貧血等病史，今年3月接種1劑BNT疫苗，4日發燒、咳嗽，到院採檢陽性後住院。

羅一鈞提到，這名孕婦因為懷孕、有高風險，因此使用瑞德西韋，初判死因包含急性肺動脈栓塞、感染新冠病毒等，詳細仍待專家分析。

根據《聯合新聞網》報導，婦產科醫師黃韻如表示，懷孕婦女產生血栓的機率，比沒懷孕的女子高出近2倍，確診新冠肺炎也可能產生血栓，因此對孕婦來說，血栓是常見的併發症，從國外的照護指引來看，有特別強調要給予抗凝血藥物，以預防血栓，希望中央、婦產科能夠思考抗凝血劑的必要性。

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