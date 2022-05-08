這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

▲指揮官陳時中宣布今（8日）防疫新制上路，但電子圍籬非全面取消。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

本土疫情連日創新高，我國昨（7日）確診近4.7萬例，防疫指揮官陳時中表示自今（8日）起，密切接觸者改以「同住親友」為原則，同班級或同辦公室則採「自主應變」；居家隔離者的電子圍籬也同步取消，以保留量能著重照顧確診者，聚焦輕重症分流。

中央流行疫情指揮中心為強化防疫量能和韌性，7日宣布更新防疫政策，以下為新制上路整理的5點懶人包。

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一、以後同學或同事確診了，我也不需要居家隔離了嗎？

正確。今（8日）起「密切接觸者」的定義更新，匡列以同住親友為原則，密切接觸者居隔為3+4天。此外，同住親友由確診個案「自主回報」，最多填10人，可視地方情況增加。

職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。





▲5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

二、今（8日）前被匡列為密切接觸者的同學或同事，能適用新制嗎？

可以。為確保公衛防疫量能，居家隔離單開立改為只針對確診個案「同住家人及室友」進行開立，有特殊需要者可另外申請。

在實施日之前被匡列、正在執行3+4居隔的同學或同事，從今天起新、舊案同步適用新制，可直接解隔。

三、實施日（8日）前確診輕症或無症狀個案，能適用新制，採居家照護滿7天自動解隔？

不能。指揮中心表示由於確診者感染他人機率仍較密切接觸者高，因此即便新制上路，確診者仍須依檢驗陽性確診當天起算，若在8日之前確診一律適用舊制，滿10天才能自動解隔。

四、電子圍籬措施是否「全面取消」？

否。僅居家隔離者取消電子圍籬措施，但確診輕症個案在家隔離治療、居家照護和居家檢疫期間，仍維持電子圍籬措施。

由於Omicron病毒株特性，輕症及無症狀為主要快速傳播模式，而且考量民眾對居家隔離措施的遵守性高，目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，所以採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

五、居家隔離期間快篩陽性，接下來該怎麼辦？

切記不能外出，應立刻透過「健康益友」APP或直接聯繫轄區衛生局，接受安排進行遠距醫療或視訊方式，由醫師確診快篩結果後進行評估病通報。

地方政府衛生局將依收治分流原則，通知個案在住家或其他指定處所進行居家照護，或採隔離治療。若快篩陽性個案對檢驗結果有疑義，可連絡衛生局安排PCR採檢。