　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中宣布今（8日）防疫新制上路，但電子圍籬非全面取消。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

本土疫情連日創新高，我國昨（7日）確診近4.7萬例，防疫指揮官陳時中表示自今（8日）起，密切接觸者改以「同住親友」為原則，同班級或同辦公室則採「自主應變」；居家隔離者的電子圍籬也同步取消，以保留量能著重照顧確診者，聚焦輕重症分流。

中央流行疫情指揮中心為強化防疫量能和韌性，7日宣布更新防疫政策，以下為新制上路整理的5點懶人包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、以後同學或同事確診了，我也不需要居家隔離了嗎？

正確。今（8日）起「密切接觸者」的定義更新，匡列以同住親友為原則，密切接觸者居隔為3+4天。此外，同住親友由確診個案「自主回報」，最多填10人，可視地方情況增加。

職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

▲▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

▲5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

二、今（8日）前被匡列為密切接觸者的同學或同事，能適用新制嗎？

可以。為確保公衛防疫量能，居家隔離單開立改為只針對確診個案「同住家人及室友」進行開立，有特殊需要者可另外申請。

在實施日之前被匡列、正在執行3+4居隔的同學或同事，從今天起新、舊案同步適用新制，可直接解隔。

三、實施日（8日）前確診輕症或無症狀個案，能適用新制，採居家照護滿7天自動解隔？

不能。指揮中心表示由於確診者感染他人機率仍較密切接觸者高，因此即便新制上路，確診者仍須依檢驗陽性確診當天起算，若在8日之前確診一律適用舊制，滿10天才能自動解隔。

四、電子圍籬措施是否「全面取消」？

否。僅居家隔離者取消電子圍籬措施，但確診輕症個案在家隔離治療、居家照護和居家檢疫期間，仍維持電子圍籬措施。

由於Omicron病毒株特性，輕症及無症狀為主要快速傳播模式，而且考量民眾對居家隔離措施的遵守性高，目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，所以採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

五、居家隔離期間快篩陽性，接下來該怎麼辦？

切記不能外出，應立刻透過「健康益友」APP或直接聯繫轄區衛生局，接受安排進行遠距醫療或視訊方式，由醫師確診快篩結果後進行評估病通報。

地方政府衛生局將依收治分流原則，通知個案在住家或其他指定處所進行居家照護，或採隔離治療。若快篩陽性個案對檢驗結果有疑義，可連絡衛生局安排PCR採檢。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

汪小菲親自闢謠「哭訴下月恐破產」　深夜公開財務現況

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

網曝9項「內向女生」好感清單　原來直球對決才是大絕招

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

傳俄羅斯擬動用戰術核武　美中情局長親上火線回應

華府警告：Omicron亞種恐致美國今秋染疫人數上億

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

黃珊珊嘆「棄守」　經濟部回應了

輕症得自己照顧　最新政策出爐

國高中到大學取消全班、全校停課

即／確診停課新制！高雄每人發2支快篩

她送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」：別跟我吃苦

高薪男「6原因」怒甩多年女友！網看到怕：別放生啊

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往

指揮中心：5／8起居隔電子圍籬退場

更多熱門

相關新聞

快篩不足！國台辦：願協助採購

快篩不足！國台辦：願協助採購

本土Omicron疫情狂燒，累計確診超過31萬例，快篩試劑出現數量不足，引發爭議。對此，國台辦今（7）日表示十分關切，稱若台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購，願提供協助。

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

金門高職28人快篩陽！　緊急PCR「全陰」

金門高職28人快篩陽！　緊急PCR「全陰」

桃園3科技廠再爆群聚！　欣興電子638人確診

桃園3科技廠再爆群聚！　欣興電子638人確診

宜蘭+840！80歲老婦住院染疫身亡

宜蘭+840！80歲老婦住院染疫身亡

關鍵字：

本土疫情密切接觸者匡列電子圍籬

讀者迴響

熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

屎色偏黑！她「冒2警訊」腸癌第四期

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

金宣虎神隱7個月IG首度發文！

李燕確診半個月痊癒⋯首揭後遺症　出關曬街頭自拍照！

難接受愛妻去世　他伴屍21年天天和乾屍聊天

梁云菲單身1年認愛！　「主動倒追帥男友」嘴對嘴接吻放閃

餐費一天200怎麼活？達人曝省錢妙招

汪小菲哽咽：下個月恐破產！餐廳被迫關店「狂虧損2.4億」

更多

最夯影音

更多
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面