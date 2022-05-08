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醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

醫院停車場奇葩停法…她苦等1小時「三寶秒躲車內」　囂張嗆：動我車就報警

▲醫院停車場奇葩停法。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

台灣地狹人稠，加上民眾對於車子的需求量大，時常發生車位一位難求的窘境，進而衍生出各種奇葩停法，讓人困擾不已。一名女網友抱怨，自己日前到醫院辦事，把車子停在收費停車場，要離開時發現有輛車停在正前方，整整等了1小時車主才現身，不料對方毫無歉意，甚至嗆聲「敢動我車子就報警」，讓她超傻眼。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發文，「要不是親眼所見，我可是萬萬不可置信啊，在收費停車場給我這樣停，車上也沒有留電話訊息，只能透過醫院廣播。從早上9點多等到10點多，車主才現身，停車費的問題不願意解決，直接躲在車上不敢出來，還揚言說敢動我車子就報警」。

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女網友痛批，「你要不要乾脆直接停在出口算了？態度也不知道在差什麼意思的， 連一句道歉也沒有！你的時間是時間，我的時間就不是時間就對了？憑什麼你造成的金錢損失，要我自行吸收？找不到停車位是你家的事情，別出來禍害別人。阿！對了，停車場位於台中豐原的某醫院」。

貼文曝光後，不少網友留言「就是有這種垃圾」、「他去醫院看頭腦嗎」、「這種人簡單講，就是爛貨」、「車牌不屬個資，這種的就是要讓所有人知道這垃圾車是誰開的。讓認識他的人知道他有兼職開私人垃圾車」、「不知羞恥，亂停車早晚會踢到鐵板」、「我昨天還遇到整台車好好的停在待轉區，每個要待轉的騎士都傻眼」。

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