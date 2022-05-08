一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

▲有民眾點了600多元的剉冰。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



圖文／CTWANT

炎炎夏日來一碗剉冰是最棒的享受，而剉冰的口味五花八門，有許多配料可供選擇。沒想到，有民眾竟突發奇想，點了一碗600多元的剉冰，總共加了29種料，讓網友都目瞪口呆。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出一張照片，她接到客人的訂單，點了一碗招牌八寶刨冰，此外還加了各種配料，明細上顯示依序是紅豆、綠豆、豌豆、薏仁、雙圓、湯圓、巧克力碎片、仙草、冰淇淋、巧克力醬、手工布丁、芋頭、脆花生、焦糖布丁、蜜鳳梨、新鮮百香果醬、鮮奶酪、小份煉乳、草莓果醬、中份煉乳、芋泥球、西瓜、香蕉、綜合水果、人氣加點巧克力碎片、人氣加點焦糖布丁、巧克力醬、新鮮百香果醬、草莓果醬。

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其中，巧克力碎片、巧克力醬、焦糖布丁、煉乳、草莓果醬、百香果醬，都點了2份，另外還買了紙碗以及黑砂糖清冰，全部花費665元。

▲剉冰加了29種配料。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友看到後都傻眼，紛紛留言，「這個程度會吃死我」、「羨慕財富自由」、「花錢買餿水」、「不會像嘔吐物嗎…」、「富二代吃冰？」、「重點是吃得完嗎？」

事後，一名女網友出面坦承，同事每天都要叫剉冰來吃，她心血來潮表示有一碗600多元的冰，對方同意於是她就下單了，「味道真的美味，至於顏色我想每天上廁所都會看到」，由於份量太多，總共分成7、8個碗才裝完，這次吃完同事也全被嚇到，都不想再點了，「再點可能會被同事打」。

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