母親節快樂！「5星座」媽咪財運超強　旺子旺女賺大錢

▲命理專家點名5星座媽媽吸金能力旺！（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

祝全天下媽媽母親節快樂！今天就是一年一度的母親節了，對此，清水孟國際塔羅小孟老師日前點名「5星座」媽媽，不僅天生帶財，吸金能力超強大，更可以旺子旺女。



第五名：牡羊座



牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成狡狡者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

第四名：射手座

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射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起，重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩朋友人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友，因此小孩長大後都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的媽媽很顧家，心腸軟，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養的很熱情，溫和恭儉讓，因此小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

第二名：魔羯座

魔羯座的媽媽比較碎碎念，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆愛不釋手，創業者大多都能發大財並且樂善好施。

第一名：天蠍座

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方一定馬上就說，天蠍座的媽媽喜歡小孩無拘無束僅量表現自己，也常會一語道破小孩的心結，只要小孩被欺負天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭，因此小孩長大後大多很會捍衛自身權益，也很會為自己爭取利益，若你是創業者大多都從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。