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彰化台灣大戲院吹熄燈號！最後一夜Cosplay「灌籃高手」致青春歲月

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市90年歷史的台灣大戲院，陪伴彰化人走過青春歲月，但受到疫情及美國影業罷工的衝擊，將於今晚（30日）吹熄燈號。民間社團「彰化縣麓社交流發展協會」今晚包場播映「灌籃高手」，向老戲院致敬，更歡迎大家cosplay進場。為此，立委黃秀芳扮成「灌籃高手」中的「晴子」，現身和大家打招呼，直呼這是從政以來最大突破。

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供，以下同）

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

▲立委黃秀芳扮「晴子」。（圖／立委黃秀芳競辦）

彰化市台灣大戲院因為檔檔強片，票價又比鄰近縣市來的便宜，一直是上班族學生族的最愛。令人詫異的是，本月16日上午官網突然貼出「歇業公告」，稱受到疫情及美國電影罷工衝擊，造成影片不足、影響營運，最終在多方考量下決定於12月1日起歇業。

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

這次電影包場活動由彰化縣麓社交流發展協會主辦 FM91.1關懷廣播電台承辦，由於名額只有300個，採抽籤制，吸引上千名網友報名，剔除重複與不符合資格者，最後從1294人抽出300個名額，中籤率僅23.18%。晚間7點，中籤網友陸續到場兌換電影票，在現場合照留念。

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

立委黃秀芳扮成「灌籃高手」中的「晴子」、縣議員黃柏瑜、莊陞漢、李成濟及許雅琳等人則分別扮成「流川楓」、「安西教練」、「三井壽」、「彩子」，炒熱現場氣氛。

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

立委黃秀芳說，今晚這是一個很有意義的紀念活動，她才特別答應cosplay，但內心其實很怕破壞大家對「晴子」的美好印象，所以掙扎許久，最後是想到她年輕時也常到台灣戲院看戲，為了紀念這一夜，只好豁出去了，希望未來有更多人能一起關注、支持藝文活動，也期盼彰化市能趕快有新的影城，讓民眾可以感受大劇場的魅力。

▲彰化台灣大戲院今晚吹熄燈號。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

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